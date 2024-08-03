Tekirdağ’da aile faciası: Annesini bıçakla öldürdü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SONRASI BIÇAKLADI

Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATNINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

T.A. ise polislerce gözaltına alındı.