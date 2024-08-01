Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçmıştı! Savunması şaşkınlık yarattı! Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti

Dehşete düşüren olay, 26 Aralık 2023'te saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi.
YÜZÜNE KEZZAP ATIP KAÇTI
Ramazan Akarsu, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı.
Buket Arıyel
Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi.
Yaralı Buket Arıyel, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ramazan Akarsu
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu'yu, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Akarsu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada Ramazan Akarsu'nun 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video da paylaştığı belirlendi.
Videoda 'bundan sonra sana kimse bakamayacak' şeklinde ifadelerin yer alması dikkat çekti.