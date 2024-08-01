Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçmıştı! Savunması şaşkınlık yarattı! Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti

YÜZÜNE KEZZAP ATIP KAÇTI Ramazan Akarsu , iddiaya göre, aralarında husumet bulunan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı.

Ramazan Akarsu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu'yu, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Akarsu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada Ramazan Akarsu'nun 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video da paylaştığı belirlendi.

Videoda 'bundan sonra sana kimse bakamayacak' şeklinde ifadelerin yer alması dikkat çekti.