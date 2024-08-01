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Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçmıştı! Savunması şaşkınlık yarattı! Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti

Çanakkale'de, 41 yaşındaki Ramazan Akarsu, masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Buket Arıyel'i yüzüne kezzap atarak yaraladı. Canavarca hisle silahla kasten yaralama' suçundan yargılanan Akarsu, 2. kez hakim karşısına çıkartıldı. Akarsu'nun savunması şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 14:05 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 14:14
Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçmıştı! Savunması şaşkınlık yarattı! Sosyal medya paylaşımı pes dedirtti

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Dehşete düşüren olay, 26 Aralık 2023'te saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi.

YÜZÜNE KEZZAP ATIP KAÇTI
Ramazan Akarsu, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı.

Buket ArıyelBuket Arıyel

Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi.

Yaralı Buket Arıyel, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Akarsu Ramazan Akarsu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu'yu, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Akarsu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada Ramazan Akarsu'nun 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video da paylaştığı belirlendi.

Videoda 'bundan sonra sana kimse bakamayacak' şeklinde ifadelerin yer alması dikkat çekti.

'MADDİ, MANEVİ BÜTÜN ZARARLARI KARŞILAMAYA HAZIRIM'
Ramazan Akarsu hakkında Buket Arıyel karşı 'Canavarca hisle kasten silahla yaralama' suçundan ve olay günü tarafları ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı ise 'basit yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Ramazan Akarsu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı.

Tuğçe Yavuz da duruşma salonunda hazır bulundu.

Ramazan Akarsu mahkemedeki savunmasında, "Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tarafların dinlenilmesinin ardından Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 19 Eylül'e ertelendi.

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