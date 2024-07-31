Eskişehir’de otobüs durağında taciz! Sapık yakalandı

Eskişehir'deki bir otobüs durağında yanında oturan kadını taciz eden sapık yakalandı.

AHLAKSIZLIK!

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir otobüs durağına gelen Murat K., yanında otobüs bekleyen bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu.