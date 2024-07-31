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Eskişehir'de otobüs durağında taciz! Sapık yakalandı

Eskişehir'deki bir otobüs durağında skandal bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Murat K. yanında bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Bu anların cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 16:39 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 16:43
Eskişehir’de otobüs durağında taciz! Sapık yakalandı

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Eskişehir'deki bir otobüs durağında yanında oturan kadını taciz eden sapık yakalandı.

AHLAKSIZLIK!
Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir otobüs durağına gelen Murat K., yanında otobüs bekleyen bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu.

Bunu gören çevredekiler, bu anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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YAKALANDI
Video kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen Murat K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat K. işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

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