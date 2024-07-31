Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık için AKM’de veda töreni düzenlendi!

ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in efsane sunucusu, oyuncu ve gazeteci Kenan Işık (76), 10 yıl önce girdiği saunada düşüp beyin kanaması geçirdi. Usta isim komaya girdi. Ailesi onu hayatta tutmak için çok mücadele verdi. Ancak Işık, yıllar sonra yaşamını yitirdi. Sanat dünyası büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cenazesi dün sabah ailesi tarafından teslim edildi. Ardından hastanede alınan cenaze, tören için Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Araçtan indirilen Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu yakınları tarafından sahneye taşındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet ve Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık, Burcu Akar, tarihçi İlber Ortaylı, sanatçı Zafer Algöz ile yakınları katıldı.

'ÜLKE İÇİN BABALIK YAPTI'

Işık'ın oğlu Ahmet Işık, "10 yıl maddi manevi, hem duygusal hem de psikolojik anlamda çok zor bir süreçti. Biz de hep destek olmaya çalıştık. Yanına gittik, konuştuk. Hayatı anlattık. Sohbet ettik. Sevdiği müzikleri dinlettik. Sevdiği, ilgilendiği filmleri vs. izlettik. Onu hayata dahil tutmaya çalıştık" dedi. Oğlu Mehmet Işık da, "Sadece bana değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini üstlendi" sözleriyle babasını anlattı.

'O BİR ROL MODELDİ'

Gözyaşlarını tutamayan Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, "Sabırla... Umutla... El bebek, gül bebek. Kendisi sabretti, biz sabrettik... O bir rol modeldi. Bugün hangi sanatçı izleyicisine bu kadar saygılı, bu kadar dürüst, bu kadar içten, bu kadar sevecen kim var. Kimse yok. Ülke bir rol modelini kaybetti" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Onun sanat alanında gösterdiği önderlik ve genç sanatçılara sunduğu destekler asla unutulmayacaktır. Sayın Işık'ın hayatı boyunca sergilediği sanatçı duruşu, çalışkanlığı ve azmi bizler için daima bir yol gösterici olacaktır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı: Kenan Işık'ın yolu bizler için büyük bir kayıp. Ancak biliyoruz ki sevilen bir hayatıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürümüzün taşıyıcısı, yönlendiricisi ilham kaynaklarından biri olmuştur.

Tarihçi İlber Ortaylı: Biz Atatürk Lisesi'nde tiyatro kulübü kurduk. Yakından tanıyorum. Erkenden aramızdan ayrıldı, üzgünüz.