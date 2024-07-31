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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Az önce Malatya'da deprem mi oldu? 31 Temmuz AFAD Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 07:15 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:27
MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Az önce Malatya’da deprem mi oldu? 31 Temmuz AFAD Kandilli son depremler listesi

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Malatya'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada 3.9 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-31
Saat:07:10:59 TSİ
Enlem:38.32417 N
Boylam:38.24194 E
Derinlik:8.23 km

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-07-31 07:10:59 38.32417 38.24194 8.23 ML 3.9 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-07-31 05:06:29 36.41694 36.26889 6.83 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay) Detay
2024-07-31 05:02:06 38.37111 37.53306 7.0 ML 0.8 Darende (Malatya) Detay
2024-07-31 04:49:47 37.38056 36.83806 7.23 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-07-31 04:02:23 40.58278 29.05028 7.08 ML 1.3 Çınarcık (Yalova) Detay
2024-07-31 03:40:51 37.94861 37.69306 6.99 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-07-31 02:53:42 38.39778 25.7225 6.64 ML 2.2 Ege Denizi - [48.18 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-07-31 01:57:17 36.21444 27.14167 6.99 ML 2.0 Ege Denizi - [59.89 km] Datça (Muğla) Detay
2024-07-31 01:34:27 37.90278 29.29389 5.14 ML 1.5 Çal (Denizli) Detay
2024-07-31 01:32:21 40.60278 28.79361 7.02 ML 1.7 Marmara Denizi - [07.05 km] Armutlu (Yalova) Detay
2024-07-31 01:04:27 38.19722 38.59222 12.66 ML 2.6 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-07-31 00:29:40 37.81917 26.98028 7.09 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.21 km] Kuşadası (Aydın)

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