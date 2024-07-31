MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Az önce Malatya’da deprem mi oldu? 31 Temmuz AFAD Kandilli son depremler listesi

Malatya'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada 3.9 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Malatya'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada 3.9 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-31
Saat:07:10:59 TSİ
Enlem:38.32417 N
Boylam:38.24194 E
Derinlik:8.23 km
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-07-31 07:10:59
|38.32417
|38.24194
|8.23
|ML
|3.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2024-07-31 05:06:29
|36.41694
|36.26889
|6.83
|ML
|1.3
|Kırıkhan (Hatay)
|Detay
|2024-07-31 05:02:06
|38.37111
|37.53306
|7.0
|ML
|0.8
|Darende (Malatya)
|Detay
|2024-07-31 04:49:47
|37.38056
|36.83806
|7.23
|ML
|0.8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-07-31 04:02:23
|40.58278
|29.05028
|7.08
|ML
|1.3
|Çınarcık (Yalova)
|Detay
|2024-07-31 03:40:51
|37.94861
|37.69306
|6.99
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|Detay
|2024-07-31 02:53:42
|38.39778
|25.7225
|6.64
|ML
|2.2
|Ege Denizi - [48.18 km] Çeşme (İzmir)
|Detay
|2024-07-31 01:57:17
|36.21444
|27.14167
|6.99
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [59.89 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2024-07-31 01:34:27
|37.90278
|29.29389
|5.14
|ML
|1.5
|Çal (Denizli)
|Detay
|2024-07-31 01:32:21
|40.60278
|28.79361
|7.02
|ML
|1.7
|Marmara Denizi - [07.05 km] Armutlu (Yalova)
|Detay
|2024-07-31 01:04:27
|38.19722
|38.59222
|12.66
|ML
|2.6
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2024-07-31 00:29:40
|37.81917
|26.98028
|7.09
|ML
|1.7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.21 km] Kuşadası (Aydın)