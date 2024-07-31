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HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 🐹 31 Temmuz 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve günlük şifre! Nasıl kullanılır?

Hamster Kombat oyunseverleri, heyecanla beklenen 31 Temmuz 2024 günlük şifresi açıklandı! Hamster Kombat, oyuncularına günlük şifreler aracılığıyla çeşitli hediyeler ve avantajlar sunarak popülerliğini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Özellikle kripto para meraklılarının da ilgisini çeken bu oyun, milyonlarca coin kazanma fırsatı ve komboları tamamlama imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 22:57 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 🐹 31 Temmuz 2024 Hamster Kombat kombo kartları ve günlük şifre! Nasıl kullanılır?

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Hamster Kombat, kart toplama ve savaş mekanikleriyle dikkat çeken ve oyunculara stratejik bir deneyim sunan bir oyun olarak öne çıkıyor. Her gün yayınlanan şifreler, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağlıyor. Bu şifreleri kullanarak, Hamster Kombat dünyasında daha hızlı ilerleyebilir ve oyun içindeki başarılarınızı artırabilirsiniz.

31 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE

Hamster Kombat oyununun, 31 Temmuz 2024 tarihli "ICO" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

I: ● ●

C: ▬ ● ▬ ●

O: ▬ ▬ ▬

Hamster Kombat, 29 Temmuz günlük şifresi olan ICO kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

● ● ▬ ● ▬ ● ▬ ▬ ▬

30 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE

Hamster Kombat oyununun, 30 Temmuz 2024 tarihli "ATOMIC" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

A: ● ▬

T: ▬

O: ▬ ▬ ▬

M: ▬ ▬

I: ● ●

C: ▬ ● ▬ ●

Hamster Kombat, 29 Temmuz günlük şifresi olan ATOMIC kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

● ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ● ● ▬ ● ▬ ●


HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur. Binance ile Telegram üzerinden oynanan Hamster Kombat, oyunculara 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. Son dönemde popülerleşen bir oyun olan Hamster Kombat, Telegram uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak çok kolay. Kullanıcılar ana ekranda yer alan "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor. Günün şifresini girmek için "kırmızı renkli alana" uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat'ta 1 milyon coin kazanıyor.

Hamster Kombat, son güncellemesiyle birlikte günlük şifre giriş sürecini yeniledi. Artık kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölmesine dokunduklarında özel bir arayüzle karşılaşıyorlar. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanabilen yeni sistemde, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre girmek mümkün.

Kullanıcılar, günlük şifreyi öğrendikten sonra her harf için uzun veya kısa dokunuşlar yaparak ekrandaki alanda basılı tutuyorlar. Her harf doğru girildikten sonra ekranda görüntüleniyor. Şifre mors alfabesiyle tam haliyle girildiğinde günlük 1 milyon ödül hesaba yansıtılıyor.

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