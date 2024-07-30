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United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington DC'ye iniş yaptı

ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington'daki Dulles Havalimanı'na iniş yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
United Airlines’a ait yolcu uçağı, biyolojik tehlike nedeniyle Washington DC’ye iniş yaptı

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ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington'daki Dulles Havalimanı'na iniş yaptı. Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine " biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi.

Uçak, Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda "kapsamlı bir temizlikten" geçeceğini bildirdi.

DÜŞÜK YAPAN YOLCU İÇİN ZORUNLU İNİŞ
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a gitmek için havalanan uçakta kadın bir yolcu düşük yaptı. Yolcuyu hastaneye yetiştirmek için pilot ve yer ekibi zamanla yarıştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan Dalaman uçağında, kalkıştan kısa bir süre sonra hamile bir yolcu rahatsızlandı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ
Yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı. Pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçti. Acilen park pozisyonuna alınan uçağa sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.

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