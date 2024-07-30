Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacağını bildirdi.

Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor

İSTANBUL YOLU KAPANACAK

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.