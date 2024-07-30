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Yola çıkacaklar dikkat: Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor! Ne zamana kadar sürecek?

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından (31 Temmuz) itibaren kapatılacağını bildirdi. Peki Bolu Dağı yolu ne zaman trafiğe açılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 14:19 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 14:33
Yola çıkacaklar dikkat: Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor! Ne zamana kadar sürecek?

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Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacağını bildirdi.

Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyorBolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor

İSTANBUL YOLU KAPANACAK
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.

Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyorBolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor

BOLU DAĞI GEÇİŞİ NE ZAMANA KADAR KAPALI KALACAK?
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."

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