Cezaevindeki arkadaşının kız çocuğunu kaçırdı! Issız alanda istismar etti! Korkunç detaylar ifadede ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Küçük kız emniyetteki ifadesinde, "1 yıldır Manisa Salihli'de teyzemin yanında kalıyordum. Anneanneme ziyarete İzmir'e geldim. Geleli 12 saat bile olmadı. Arkadaşlarımla mahalleye çıktım. Biraz düğüne baktım sonra anneannemin evine geçtim. Saat gece 04.30 civarıydı. Anneannemin kapısından korna sesi geldi. Kim diye baktım ve kapıya gelen kişinin eski komşumuz olduğunu gördüm. 'Ne oldu abi' dediğimde ise bana 'gel sana bir şey söyleyeceğim' dedi. Babam cezaevinde olduğu için babamdan haber duydu diye düşünerek yanına yanaştım. Bu sefer 'arabaya gel bin' dedi. Ben de binmek istemedim. Beni zorla arabaya bindirince çığlık attım. 14 yaşındaki kız kardeşim ile anneannem sesimi duyup dışarıya çıktı. Kapıya gelen kişi alkol ve uyuşturucu almış. Arabayı hızla sürüp kapıları kilitledi. Bana yolda 'sakin ol ağabeyciğim, benden sana zarar gelmez. Alkolün etkisiyle seni arabaya aldım. Korkma, seni şimdi evine bırakıyorum' dedi. Bana konuşmalar yapıp beni kandırdı. Sonrasında ise arabayı çok hızlı bir şekilde sürüp kimsenin olmadığı dağlık, tepelik bir yere sürdü. Bana orada cinsel istismarda bulundu. Kendimi korumak istediğimde ise beni darp etti. Beni öldürmekle tehdit etti. Bana hakaret etti. Bana 'benim param yok diye mi benimle yatmıyorsun' deyip beni darp etti. 'Yapma sen bizim komşumuzsun, benim babam sayılırsın, senin elinde büyüdüm, senin kızınla aynı yaştayım' dediğim halde bana zorla cinsel istismarda bulundu" dediği öğrenildi.