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Kastamonu'da otluk alanda yangın! Bir anda büyüdü ormana sıçradı

Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Hatip köyü mevkisinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 17:29 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 17:29
Kastamonu’da otluk alanda yangın! Bir anda büyüdü ormana sıçradı

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Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Hatip köyü mevkisinde otluk alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Geniş bir alanda etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.



KONTROL ALTINA ALINDI

Kara yoluna ve köydeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangın, kontrol altına alındı.

Vatandaşlardan Enver Balcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun köyde yangın çıktığını söylediğini bunun üzerine köye geldiğini belirtti.



Yangının bir anda büyüdüğünü ifade eden Balcıoğlu, traktörüyle yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

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