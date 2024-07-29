SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sultangazi'de korku dolu anlar: Toprak kaydı 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü

Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü Döküm sahasında çalışan 3 kamyon toprak kayması sonucu boşluğa düştü. O anlar kameraya yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 12:18 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 12:35
Sultangazi’de korku dolu anlar: Toprak kaydı 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Sultangazi'deki döküm sahasında facianın eşiğinden dönüldü.

Sultangazi'de saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana gelen olayda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.

Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü. kamyonlar iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.

Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti
Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi
Filenin Sultanları Paris 2024’e harika başladı! Türkiye 3-2 Hollanda
MİT avladı! Saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü’yü etkisiz hale getirildi
Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a tepkiler çığ gibi! AK Parti, MHP, CHP... | Mehmet Sevigen TAKVİM’e konuştu: Partime acıyorum
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepkiler peş peşe: Nazi olduğunu ortaya koydu! Hitler’in bakanını örnek alıyor
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a destek terör devleti İsrail’e uyarı: Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir
Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks araç kullananları radara aldı! Hedef kayıt dışı gelir
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
Gizli Servis Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdi? Polis mesajlaşmaları ortaya çıkardı: 90 dakika boyunca…
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi? Uzman isimden nem çarpması uyarısı! 40 dereceyi bulacak
Şeytan Paris’te! Fransa sapkın LGBT terörü, pedofili ve satanizm üzerinden aileye ve dinlere savaş açtı | Skandal savunma: Hedefimize ulaştık
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
Gabar’da petrol ateşi yanıyor: 100 milyon ham petrol rezervi var! Yeni müjdeler yolda
SON DAKİKA