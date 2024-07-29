Sultangazi’de korku dolu anlar: Toprak kaydı 3 hafriyat kamyonu boşluğa düştü

Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü. kamyonlar iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.