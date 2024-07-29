SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Okmeydanı'nda minibüs alev alev yandı! Yolcular canını zor kurtadı

İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale edilen araç, itfaiye tarafından söndürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 10:42 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 10:50
Okmeydanı’nda minibüs alev alev yandı! Yolcular canını zor kurtadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Okmeydanı'nda minibüsün alev alev yandığı anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün ön kısmını etkisi altına aldı. Aracın içerisinde bulunan yolcuları tahliye eden şoför, kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. O anlar kameraya yansıdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Neden komaya girmişti?
Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi
MİT avladı! Saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü’yü etkisiz hale getirildi
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepkiler peş peşe: Nazi olduğunu ortaya koydu! Hitler’in bakanını örnek alıyor
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a tepkiler çığ gibi! AK Parti, MHP, CHP... | Mehmet Sevigen TAKVİM’e konuştu: Partime acıyorum
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a destek terör devleti İsrail’e uyarı: Türk Milleti yatalak değildir, kuru kalabalık hiç değildir
Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks araç kullananları radara aldı! Hedef kayıt dışı gelir
Fenerbahçe’den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
Gizli Servis Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdi? Polis mesajlaşmaları ortaya çıkardı: 90 dakika boyunca…
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi? Uzman isimden nem çarpması uyarısı
Gabar’da petrol ateşi yanıyor: 100 milyon ham petrol rezervi var! Yeni müjdeler yolda
Beşiktaş’a İtalyan harikası! Transferde dengeler değişecek
Başkan Erdoğan’ın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan alçak tehdit
SON DAKİKA