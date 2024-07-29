Okmeydanı’nda minibüs alev alev yandı! Yolcular canını zor kurtadı

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün ön kısmını etkisi altına aldı. Aracın içerisinde bulunan yolcuları tahliye eden şoför, kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.