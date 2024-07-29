SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

E-5'in orta yerinde korku filmini aratmayan anlar! Yüzü yaralı ve ameliyathane önlüklü adam metrelerce yürüdü

İstanbul Ataşehir'de ürkütücü bir olay yaşandı. Kozyatağı E-5 Karayolu’nda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs metrelerce yürüdü. Çevredekilerin uyarına aldırış etmeden yürümeye devam eden şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 14:17 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 15:06
E-5’in orta yerinde korku filmini aratmayan anlar! Yüzü yaralı ve ameliyathane önlüklü adam metrelerce yürüdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Ataşehir'de korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

Kozyatağı E-5 karayolunda üzerinde ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüdü

Ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüyen şahıs kameralara anbean yansıdı.Ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüyen şahıs kameralara anbean yansıdı.

İddiaya göre, Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu'nda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs görüldü.

Şahıs, araçların korna çalmasına aldırış etmedi.Şahıs, araçların korna çalmasına aldırış etmedi.

Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı.

YÜZÜNDE YARALAR VARDI
Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti.

Şahısın yüzünde yaralar olduğu görüldü.Şahısın yüzünde yaralar olduğu görüldü.

Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi.

Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahsın neden o şekilde yürüdüğü hala belirsizliğini koruyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’den ’Mavi Vatan’a hakarete kurumsal destek! Namık Tan’a sahip çıkıp AK Parti’den özür beklediler
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu
Başıboş köpek düzenlemesinde ilk 5 madde Meclis’ten geçti! Ötanaziye atıf da var... Görüşmelere CHP-DEM sabotajı: Şekilden şekle girdiler
Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi
Jose Mourinho’dan 3 değişiklik! Fenerbahçe Lugano maçında forma onların
2024 Paris Olimpiyatları’nda 3. gün! İşte millilerimizin performansı
Son dakika: İsrail’den Lübnan’a saldırı! Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa: Bir kişi hayatını kaybetti! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan İsrail’e tepki: Nefretle lanetliyorum! Mahmud Abbas’a mesaj | CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
Satanist, pedofili, sapkın! Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki skandal şovların arkasından İsrail çıktı: İki siyonist iki LGBT’li
Hazine ve Maliye Bakanlığı lüks araç kullananları radara aldı! Hedef kayıt dışı gelir
Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı: Muhalefet sonuçlara itiraz etti! Dünyadan tebrik ABD’den üstü kapalı tehdit: Arjantin’den darbe çağrısı
Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a tepkiler çığ gibi! AK Parti, MHP, CHP... | Mehmet Sevigen TAKVİM’e konuştu: Partime acıyorum
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepkiler peş peşe: Nazi olduğunu ortaya koydu! Hitler’in bakanını örnek alıyor
SON DAKİKA