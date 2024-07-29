E-5’in orta yerinde korku filmini aratmayan anlar! Yüzü yaralı ve ameliyathane önlüklü adam metrelerce yürüdü

İstanbul Ataşehir'de korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.
İstanbul Ataşehir'de korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.
İddiaya göre, Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu'nda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs görüldü.
Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı.
YÜZÜNDE YARALAR VARDI
Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti.
Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi.
Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şahsın neden o şekilde yürüdüğü hala belirsizliğini koruyor.