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Şimdiden gerçekleşti bile... The Simpsons'tan cehennem azabı gibi 2024 kehaneti!

Simpsons denilince akla gelen ilk şeylerden biri de şüphesiz gerçekleşen olayları önceden tahmin etmesi... Eğlenceli hikayelerinin yanında sıra dışı öngörüleriyle de sık sık gündem olan dizi, son bölümüyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu kez konu ise güneşten gelen bir tehdit! Hem izleyiciler hem de bilim çevreleri, ortaya atılan yeni kehanetin peşine düştü.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 16:42 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 16:42
Şimdiden gerçekleşti bile... The Simpsons’tan cehennem azabı gibi 2024 kehaneti!

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İstanbul başta olmak üzere Türkiye, kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da artması beklenirken, akıllara Simpsons'ın ürkütücü kehanetleri geldi.

Sosyal medyada yeniden alevlenen tartışmalar, çizgi dizinin bir bölümünde yer alan aşırı sıcaklık sahnelerini gündeme getirdi.

Hatırlanacağı üzere, Simpsons daha önce de gerçekleşen bazı olayları önceden tahmin etmesiyle dikkat çekmişti. Özellikle Türkiye'deki deprem öngörüsü, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi ise, dizinin eski bir bölümünde yer alan ve güneşin yakıcı sıcaklığına dikkat çeken sahneler, "sıcaklık pandemisi" endişesini beraberinde getiriyor.

Söz konusu bölümde, Hans isimli karakter güneşin altında erimeye başlıyor.

Gazetelerin mürekkebi dahi sıcağa dayanamazken, bir kelebeğin yanıp kül olması ise yaşananların sadece bir fragmanı gibi...

Öğrencilerin klimalı bir alana sığınarak sıcaklıktan korunmaya çalışması ise, gelecekte karşı karşıya kalabileceğimiz bir tablo gibi ürkütüyor.

Küresel iklim krizi ve aşırı sıcak hava dalgaları, Simpsons'ın bu kehanetini daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada sıcaklık rekorları kırılırken, "Acaba Simpsons yine mi bilecek?" sorusu akıllardan çıkmıyor.

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