Şimdiden gerçekleşti bile... The Simpsons’tan cehennem azabı gibi 2024 kehaneti!

Şimdi ise, dizinin eski bir bölümünde yer alan ve güneşin yakıcı sıcaklığına dikkat çeken sahneler, "sıcaklık pandemisi" endişesini beraberinde getiriyor.

Söz konusu bölümde, Hans isimli karakter güneşin altında erimeye başlıyor. Gazetelerin mürekkebi dahi sıcağa dayanamazken, bir kelebeğin yanıp kül olması ise yaşananların sadece bir fragmanı gibi...

Öğrencilerin klimalı bir alana sığınarak sıcaklıktan korunmaya çalışması ise, gelecekte karşı karşıya kalabileceğimiz bir tablo gibi ürkütüyor. Küresel iklim krizi ve aşırı sıcak hava dalgaları, Simpsons'ın bu kehanetini daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada sıcaklık rekorları kırılırken, "Acaba Simpsons yine mi bilecek?" sorusu akıllardan çıkmıyor.