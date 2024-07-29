Peçeli katili sesi ele verdi! Töre cinayetinde korkunç detaylar! Eski eş tanınmamak için çarşafa girdi





DAVA AÇILDI

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin, Musa Şahin, Şahan Şahin, Biran Şahin ile adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Sait Sızmaz ve eşi Meltem Sızmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı, sanıkların 'tasarlayarak ve töre saiki ile öldürme' ile 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Abidin Uçar, A.D., Hacı Şahin ve Musa Şahin ile olayda ağır yaralanan Hilal Şahin, öldürülenin babası Esef Gença ile tarafların avukatları katıldı. Yargılama sırasında daha önce tahliye edilen Şahan Şahin ve Biran Şahin ise duruşmaya katılmadı.



"BENİM MALIM SENİ İLGİLENDİRMEZ"

Sanık Abidin Uçar, 10 yıllık eşi Hilal Şahin'in çocukluk arkadaşı olan Yusuf Gença ile kaçtığını söyledi. 3-5 ay geçtikten sonra eşinin kötü yola düştüğünü iddia eden Uçar, "Yusuf'a birkaç defa sosyal medyadan yazdım, 'Onu kötü yola sokma' dedim. Yusuf da 'Benim malım seni ilgilendirmez' dedi. Daha sonra çocuklarımı yanıma aldım. Kızımın vücudunda morluklar vardı. Yusuf, kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Kızımın karakolda bu yönde ifadesi var" dedi.