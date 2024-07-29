Genç kızları kullanarak tuzağa çektiler! Yaşadıklarını anlattı: 16 yaşındaki kardeşimizle ne işin var?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Ö.I. (39) isimli bir kişi arkadaşlık uygulaması üzerinden 'Salih20' rumuzu kullanan bir kızla tanışarak görüşme talebinde bulundu.
GENÇ KIZ 4 KİŞİYİ EVE ALDI
Buluşmanın ardından adam, 20 yaşlarında olduğunu iddia eden ve Ece ismini kullanan kızla birlikte eve geldi.
Bir süre sonra kapının önünde duran ayakkabıları içeri alacağını söyleyen genç kız, H.S., U.A., U.Ş. ve E.D. isimli 4 kişiyi içeri aldı.
VİDEOLU ŞANTAJ
Eve giren 4 erkek iddiaya göre Ö.I'yı darp ederek 100 bin lira değerindeki 2 cep telefonu, bilgisayarını ve banka hesabındaki parayı aldı.
Bununla da yetinmeyen grup, adamın videolarını çekerek, "16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var? Elinde ne var ne yok bize vereceksin. Şikayetçi olursan videoyu herkese gönderirim. Seni rezil ederiz" diyerek tehdit etti.
"KORKTUĞUM İÇİN BAĞIRAMADIM"
Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ö.I. şikayetçi oldu. Hayatı adeta kabusa dönen Ö.I. ifadesinde; "Beni evimin balkonuna döverek götürdüler.
Masadaki 2 adet cep telefonumu aldılar. Daha sonra U.A. alkol şişesiyle kafama vurdu. Banka şifremi isteyerek kendisine para gönderdi. Cebimdeki son nakit parama kadar aldılar. Evden çıkarken bana doğru 'Bunu Mamak'a götürelim, dağa kaldıralım, uyuşturucu aldıktan sonra öldürürüz' dediler. Korktuğum için bağıramadım. Son olarak U.A. 'Seni sevdim' diyerek elini omuzundam çekti ve taksiye binip gittiler" dedi.