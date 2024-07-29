Nihal Erel 8 yaşındaki Z. A.’dan sonra 40 günlük bebek Y.K.’ya da yuva oldu

İki erkek çocuğunu hayata getirdikten sona lise yıllarında hayalini kurduğu koruyucu aileliği de hayata geçiren Nihal Erel, koruyucu aileliğe ilk adımı 6 yıl önce attı. 1 buçuk yaşında kanatları altına aldıkları Z. A. ile bambaşka bir ebeveynlik hayatı yaşadıklarını söyleyen Erel, "Kızımla ilk tanıştığımız an çok duygusal bir andı. ona karşı çok büyük bir sevgi ve sorumluluk hissi duyuyoruz. Öz çocuklarımın istediği bir şeyi belki pahalı, alamayız diyerek almayabiliyorum. Ama kızlarım bir şey istediğinde onları geri çeviremiyorum.

ONLAR BANA EMANET

Çünkü onlar bana emanet. Her gece başımı yastığa rahat koyabilmek için onları özenle yetiştiriyorum" diye konuştu. Z.K. 8 yaşına geldikten sonra bir kız bebeğini daha ailelerine aldıklarını anlatan Erel, 40 günlük olan Y.K. ile de ailelerini daha da genişlettiklerini söyledi. Koruyucu aile olmak isteyenlere hiç beklemeden başvurularını yapmalarını söyleyen Erel, çocukları evlerine almadan önce onlarla doğru iletişime geçebilmek için eğitimler aldıklarını anlattı.