Plaj eşkıyaları: Balta ve neşterle polise direndiler

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Beach Park girişinde dün saat 10.30 sıralarında kimliği öğrenilemeyen bir kişi, denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, cep telefonunu çalan kişi ile beraberindeki 4 kişi telefonu sahibine vermek için 4 bin TL istedi. Bunun üzerine ortalık karıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sivil polis ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip talebinde bulundu. Polis, şüphelilerin kullandığı baltaya el koyarken, neşteri bulamadı.

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