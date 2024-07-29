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Türkiye'de bir ilk oldu yeniden YKS'ye girdiler

YKS sınavında kriz geçiren öğrenciye yardım edince sınavlarından yarım saat kaybeden 8 öğrenci dün yeniden soruları çözmek için ter döktü. Bu da Türkiye’ye bir ilk oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Türkiye’de bir ilk oldu yeniden YKS’ye girdiler

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Sivas'ta YKS'de bir öğrenci epilepsi krizi geçirince 8 aday ona yardıma koşmuştu. Bu nedenle sınavda vakit kaybeden adaylar için ÖSYM devreye girdi. Öğrencilere sınav tekrarı yapıldı. ÖSYM yönetmeliğine göre sınavın kalan süresine ekleme yapılması gerekirken, salon başkanınca ve gözetmenler tarafından yapılan 15 saniyelik ekleme adayları tatmin etmedi.

Velilerin yaptığı başvuru üzerine ÖSYM adaylara, tercihe göre ek puan verme veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sundu. Adaylar sınavın tekrarlanmasını istedi. ÖSYM tarafından dün Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulunda 8 aday için YKS sınavı düzenlendi. 8 kişilik sınavın genel sınavdan farkı yoktu. Polis memurları binaya giren adayların üst aramalarını gerçekleştirdi. Sınav salonuna sokulması yasak olan cisimlerin içeriye sokulmasına izin verilmedi. Sınavda 8 öğrenci için 12 kişi görev aldı.

AYNI HEYECAN
8 kişinin girdiği YKS sınavı genel sınavdan sadece sayı bakımından farklıydı. Sınav uygulamalarıyla genel sınavı aratmadı. 10.00'da salon kapısı kapandı. 8 adayın 8'i de salonda yerini aldı. Onlar sıralarda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla sınavın bitmesini bekledi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu uygulama Türkiye'de ilk oldu.

ANNE-BABALARDAN ÖSYM'YE TEŞEKKÜR
Çocuğu sınava giren Ahmet Yıldırım, ÖSYM'ye teşekkür ederek, "ÖSYM sınav tekrarı kararıyla öğrencilerimizin mağduriyetini giderdi" dedi. Melike Naz Akpınar'ın babası Murat Akpınar da, "ÖSYM öğrencilerimizin hakkını iade etti. Bu nedenle ilgili herkese teşekkür ediyoruz. Yerleştirmede mağduriyet yaşamamaları için destek bekliyoruz" dedi.

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