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HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi? Uzman isimden nem çarpması uyarısı

Türkiye, Eyyam-ı Bahur adı verilen Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor. Yurdun büyük bir kısmını etkileyen sıcak hava ve nem dalgası, sadece bunaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda hayati riskler de oluşturuyor. Meteroloji'den sıcak hava ile ilgili peş peşe uyarılar gelirken, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, nem çarpması ve sıcak çarpmasına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 09:43
HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi? Uzman isimden nem çarpması uyarısı

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Özellikle temmuz ayıyla birlikte bunaltıcı sıcakların ve nemin etkisi altında olan ülkemiz bu kez de Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla karşı karşıya kalacak.

Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un, bu yıl da aynı dönemde etkisini göstermesi bekleniyor. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ortaya çıkan bu sıcaklık dalgaları, sıcaklıkların normalin çok üzerine çıkmasına ve zaman zaman 40°C'nin üzerinde hissedilmesine neden oluyor.

Bu sıcaklık seviyesi sadece bunaltmakla kalmıyor sağlık açısından da pek şok riski beraberinde getiriyor.

İstanbul'da nem oranının yüzde 99 ile rekor seviyelere ulaşmasının ardından Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, nem çarpması ve sıcak çarpmasına ilişkin uyarılarda bulundu.

AŞIRI TERLEME, CİLT KIZARIKLIĞI...

Göral, "Nem çarpması, yüksek nemin olduğu ortamlarda vücudun terleme mekanizmasını etkileyerek soğutma yeteneğini azaltması sonucu ortaya çıkar. Aşırı terleme, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kusma, vücudun tehlikeye karşı ilk alarmıdır. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalar en riskli gruptur. Isı çarpması ise vücut sıcaklığının aşırı yükselmesi ve terleme mekanizmasının başarısız olması sonucu ortaya çıkar. Yüksek hayati tehlike arz eder. Cilt kızarır, kurur ve terleme durur; bilinç kaybı, nöbet geçirme gibi ciddi belirtiler görülür. Risk grubunda bebeklerden yaşlılara kadar geniş bir kitle vardır." dedi.

ENFEKSİYON RİSKİNE DİKKAT
Damarlar ve kaslar, sinir sistemi ve kan pH'ının düzenlenmesinde hayati öneme sahip elektrolitler üzerindeki olumsuz etkiler oluşturuyor diyen Göral, "Yeterince su içilmemişse, damarlar genişler ve beyne giden kan akışı azalır, bayılma riski artar. Ayakta kalma veya otururken aniden kalkma durumunda bayılma riski yüksektir. Kas krampları veya spazmlar, elektrolit kaybının belirtileridir. Nemli ortamlarda mantar enfeksiyonu riskine dikkat edilmeli. Kişisel temizlik ve gıda hijyenine çok dikkat edilmeli. Ayrıca, nem ve ısı artışında mide daha asidik hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde bu hafta havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Meteoroloji de yeni raporunu yayımladı.

İŞTE YURT GENELİNDE METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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