HAVA DURUMU | Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Eyyam-ı Bahur sıcakları gelecek mi? Uzman isimden nem çarpması uyarısı

ENFEKSİYON RİSKİNE DİKKAT

Damarlar ve kaslar, sinir sistemi ve kan pH'ının düzenlenmesinde hayati öneme sahip elektrolitler üzerindeki olumsuz etkiler oluşturuyor diyen Göral, "Yeterince su içilmemişse, damarlar genişler ve beyne giden kan akışı azalır, bayılma riski artar. Ayakta kalma veya otururken aniden kalkma durumunda bayılma riski yüksektir. Kas krampları veya spazmlar, elektrolit kaybının belirtileridir. Nemli ortamlarda mantar enfeksiyonu riskine dikkat edilmeli. Kişisel temizlik ve gıda hijyenine çok dikkat edilmeli. Ayrıca, nem ve ısı artışında mide daha asidik hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde bu hafta havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Meteoroloji de yeni raporunu yayımladı. İŞTE YURT GENELİNDE METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.