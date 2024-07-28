Yeni bir Aziz Sancar yetişiyor

İzmir'de yaşayan Batu Emirhan Arık, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünyaya geldi. Batu Emirhan'ın burada üstün zekalı olduğu keşfedildi. Aile İzmir'e yerleşti.

5 yaşlarındayken bir ay gibi sürede okumayazmayı öğrenen Batu Emirhan, Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya, Uluslararası Caribou İngilizce Matematik yarışmasında dünya birincisi, İzmir Bilim Olimpiyatları'nda 1'incilik ve altın madalya, 2023 Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda tam puan ile Türkiye 1'inciliği ve altın madalya, 2021 Asya Okulları Matematik Olimpiyatları altın madalya ve daha birçok derece elde etmeyi başardı.