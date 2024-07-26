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İstanbul'da tramvay faciası: 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 00:32 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 00:32
İstanbul’da tramvay faciası: 1 kişi hayatını kaybetti!

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Alınan bilgiye göre, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda bir kişi, durağa giriş yapan tramvayın altında kaldı.

İstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybettiİstanbul'da tramvayın altında kalan kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tramvayın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamaMetro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray hattına atlayan yolcu sebebiyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyorPolis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor

İstasyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

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