Denize girecekler aman dikkat: O büyükşehire valilikten uyarı geldi!

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 30 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.
Denize girecekler aman dikkat
Samsun Valiliği, halkın sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, bu tür hava koşullarında daha temkinli olunmasını ve riskli durumların önüne geçilmesini önemle belirtti.
Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi
Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.