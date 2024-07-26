Denize girecekler aman dikkat: O büyükşehire valilikten uyarı geldi!

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 30 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.