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Denize girecekler aman dikkat: O büyükşehire valilikten uyarı geldi!

Samsun Valiliği, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Son günlerde bölgede yaşanan şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve kötü hava şartları, deniz güvenliğini tehlikeye atmakta. Bu bağlamda, Samsun Valiliği, bölge halkının ve tatilcilerin güvenliğini ön planda tutarak deniz kenarına gitmemeleri konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 22:05 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 22:11
Denize girecekler aman dikkat: O büyükşehire valilikten uyarı geldi!

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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 30 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Denize girecekler aman dikkatDenize girecekler aman dikkat

Samsun Valiliği, halkın sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, bu tür hava koşullarında daha temkinli olunmasını ve riskli durumların önüne geçilmesini önemle belirtti.

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendiSamsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi istendi

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

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