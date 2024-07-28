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İki kez öldü sanıldı morga konuldu! 98 yaşındaki Halil İbrahim Demirkanlı'nın hayat hikayesi şoke etti

Trabzon’da 98 yaşındaki Halil İbrahim Demirkanlı, öldü diye iki kez morga kaldırıldı. Şimdi her zaman uzun uzun yüzen Halil dede ‘Gençler sağlıklı yaşamak istiyorlarsa spor yapacaklar. Sigara içmesinler’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
İki kez öldü sanıldı morga konuldu! 98 yaşındaki Halil İbrahim Demirkanlı’nın hayat hikayesi şoke etti

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Küçük yaşlarda geçirdiği tifo, sıtma, raşitizm hastalıkları nedeniyle yürümekte bile zorlandığı dönemler yaşayan Demirkanlı, 2 kez öldü diye morga konuldu.

Her sabah 98 yaşına rağmen kilometrelerce yüzen Demirkanlı, "Mektebe giderken tifo oldum. Trabzon'da bir tane hastane vardı. Orada tedavi oluyoruz. Bir leğenin ortasına koyuyorlar, seni soğuk su ile yıkıyorlar. Öldüğünde morga indiriyorlar. Orada soğukta canlanıyorsun alıyorlar seni yukarıya. 2 defa morga inip çıktım. Öldüm, canlandım. Yediğim içtiği her şey doğal. Yayık ayran, tereyağı işte bu tür şeyler yiyorum. Gençler spor yapsınlar. Fuzuli işleri bıraksın. Sağlıklı yaşamak istiyorsalar spor yapacaklar. Yemeklerine dikkat etsinler. Sigara içmesinler" dedi.

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