PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yüzündeki kırışıkların giderilmesi için özel hastaneye giden kadın kabusu yaşadı!

İstanbul'da Hülya K. (54), yüzündeki kırışıkların giderilmesi için özel bir hastaneye başvurdu. Doktoru Nurettin Uzer'le görüşmeye başladı. K. yüz gerdirme işlemi için 85 bin liraya Uzer'le anlaşma yaptı. 3 Nisan tarihinde ameliyat oldu. Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi. 1 haftalık süreç içerisinde iyileşeceği taahhüt edilen Hülya K. ağır enfeksiyon geçirdi.

Atakan Irmak Atakan Irmak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Yüzündeki kırışıkların giderilmesi için özel hastaneye giden kadın kabusu yaşadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da Hülya K. (54), yüzündeki kırışıkların giderilmesi için özel bir hastaneye başvurdu. Doktoru Nurettin Uzer'le görüşmeye başladı. K. yüz gerdirme işlemi için 85 bin liraya Uzer'le anlaşma yaptı. 3 Nisan tarihinde ameliyat oldu. Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi. 1 haftalık süreç içerisinde iyileşeceği taahhüt edilen Hülya K. ağır enfeksiyon geçirdi. Gözlerinden akıntılar gelmeye başladı. Hemen doktoru Uzer'i aradı. Nurettin Uzer, Hülya K'ye ilaçlara devam etmesini enfeksiyonun bu şekilde geçeceği söyledi.

YÜZÜNDE KALICI HASAR KALDI
Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K, "Durumu düzeltilmesi için çoğu doktor bana yaklaşmadı. Başka doktor da 350 bin lira istedi. Bir süre sonra gözümün içerisinde et çıktı. Hastanenin yetkilileriyle görüştüm. Yaşadığım mağduriyetini anlatarak doktordan şikayeci oldum" dedi. Hastane yetkilileri, Uzer hakkında çok sayıda şikayet gerekçesiyle görevine son verdi. Mağdur Hülya K. doktora suç duyurusunda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA