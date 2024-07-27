Yüzündeki kırışıkların giderilmesi için özel hastaneye giden kadın kabusu yaşadı!

İstanbul'da Hülya K. (54), yüzündeki kırışıkların giderilmesi için özel bir hastaneye başvurdu. Doktoru Nurettin Uzer'le görüşmeye başladı. K. yüz gerdirme işlemi için 85 bin liraya Uzer'le anlaşma yaptı. 3 Nisan tarihinde ameliyat oldu. Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi. 1 haftalık süreç içerisinde iyileşeceği taahhüt edilen Hülya K. ağır enfeksiyon geçirdi. Gözlerinden akıntılar gelmeye başladı. Hemen doktoru Uzer'i aradı. Nurettin Uzer, Hülya K'ye ilaçlara devam etmesini enfeksiyonun bu şekilde geçeceği söyledi.

YÜZÜNDE KALICI HASAR KALDI

Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K, "Durumu düzeltilmesi için çoğu doktor bana yaklaşmadı. Başka doktor da 350 bin lira istedi. Bir süre sonra gözümün içerisinde et çıktı. Hastanenin yetkilileriyle görüştüm. Yaşadığım mağduriyetini anlatarak doktordan şikayeci oldum" dedi. Hastane yetkilileri, Uzer hakkında çok sayıda şikayet gerekçesiyle görevine son verdi. Mağdur Hülya K. doktora suç duyurusunda bulundu.