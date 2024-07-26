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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Zafer T, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 21:28 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 21:54
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkisinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu'nun (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Çatak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Zafer T, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Meryem ve İrem Eroğlu ile Mustafa Çatak'ın cenazelerinin İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

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