Bodrum’daki yüksek fiyatlardan en son nasibini alan oyuncu Önder Açıkbaş oldu!

Hep Yek ve Öğretmen filmlerinde rol alan ünlü oyuncu Önder Açıkbaş da pahalılığı ile gündemden düşmeyen Bodrum'un yüksek fiyatlarıyla tanışınca isyan etti.

Son olarak Sığacık'a gittiğini söyleyen ünlü isim, "Fiyatlar geri çekilmiş ama mekanlar boştu" diyerek bir mekana ödediği hesabı açık açık anlattı. Ünlü oyuncuya "Bodrum'da fiyatlar nasıl?" diye soruldu ve Açıkbaş şöyle yanıt verdi:

ÖDEDİĞİ HESABA ŞAŞIRDI

"Çok yer boştu ben Bodrum'dayken. Ama geçen gün kız arkadaşım iki bardak bir şey içti, bir arkadaşımın bir bardak içeceği, bir karpuz, bir kavuna 3 bin TL verdim. Kızın yanında da rengim gitti ama yani. Keşke yapmasalar çünkü maliyet hesaplamayı biliyoruz. Ama eminim fiyatlar zamanla geri gelecek ve bizim alım gücümüz artacak..."