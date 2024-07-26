İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Genel müdür olarak olayın gerçekleşmesinden 20 gün önce göreve başladığını aktaran Erdoğan, "Benim bu olayla ilgili herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Tarafıma bildirilen son 20 gün içerisinde de bir sorun yoktur. Ölüm olayının meydana gelmesi nedeniyle üzüntülü olduğumu bildirmekle beraber hiçbir ihmal, kusur ve sorumluluğum bulunmayan bu olay nedeniyle tarafıma yapılan suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden İZSU Genel Müdürü Erdoğan, ifadesinde Bilirkişi Heyeti Raporu'ndaki aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.

UĞUR YÜKSEL

''KAZI SIRASINDA GÖREVDE DEĞİLDİM''

Uğur Yüksel de soruşturmaya konu olaylarla ilgili kendisine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, bu olaylardan soruşturmayla birlikte haberdar olduğunu, 2015 yılında yapılan kazı sırasında görevde olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

2020-2023 arasında İZSU Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ali Hıdır Köseoğlu da olay yerinde en son işlemin Gdz Elektrik tarafından yapıldığını, İZSU tarafından yapılan işlemlerde doğrudan bir kusurun olmadığını savunarak kusur ve sorumluluğunun bulunmadığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇLAMASI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de aralarında bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklama, 2'si yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol talebi ve "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.