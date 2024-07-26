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İzmir Konak'taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!

İzmir Konak'ta sağanak yağış esnasında korunmak isterken elektrik akımına kapılarak feci şekilde can veren 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 11 şüpheliden 2'sine ev hapsi verildi, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 05:38 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 05:39
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'sine ev hapsi verildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Konakta feci ölüm! İzmirde elektrik akımına kapılan 2 genç öldü! | Acı olaydan geriye kalan görüntüler!Konakta feci ölüm! İzmirde elektrik akımına kapılan 2 genç öldü! | Acı olaydan geriye kalan görüntüler!
Konak'ta feci ölüm! İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 genç öldü! | Acı olaydan geriye kalan görüntüler!

2 GENÇ AKIMA KAPILARAK CAN VERDİ

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağmurdan korunmak isterken su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 35 kişi şüpheliden 33 kişi yakalanmıştı.

İZSU GENEL MÜDÜRÜ GÜRKAN ERDOĞANİZSU GENEL MÜDÜRÜ GÜRKAN ERDOĞAN

10 ZANLI YENİDEN SORGULANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden sorgulandı.

2 KİŞİYE EV HAPSİ

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen zanlılardan Gürkan aralarında Erdoğan, Ali Hıdır Köseoğlu ve Uğur Yüksel'in de bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verdi.

Soruşturma çerçevesinde Ordu'da yakalanıp Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan 1 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

Özge Ceren DenizÖzge Ceren Deniz

FECİ OLAYDA 14 TUTUKLU

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun dün çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 zanlı yakalanmıştı.

İnanç Öktemayİnanç Öktemay

11 ZANLIYA EK GÖZALTI

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun dün çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 zanlı yakalanmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden İZSU Genel Müdürü Erdoğan, ifadesinde Bilirkişi Heyeti Raporu'ndaki aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.

Genel müdür olarak olayın gerçekleşmesinden 20 gün önce göreve başladığını aktaran Erdoğan, "Benim bu olayla ilgili herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Tarafıma bildirilen son 20 gün içerisinde de bir sorun yoktur. Ölüm olayının meydana gelmesi nedeniyle üzüntülü olduğumu bildirmekle beraber hiçbir ihmal, kusur ve sorumluluğum bulunmayan bu olay nedeniyle tarafıma yapılan suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

UĞUR YÜKSELUĞUR YÜKSEL

''KAZI SIRASINDA GÖREVDE DEĞİLDİM''

Uğur Yüksel de soruşturmaya konu olaylarla ilgili kendisine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, bu olaylardan soruşturmayla birlikte haberdar olduğunu, 2015 yılında yapılan kazı sırasında görevde olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

2020-2023 arasında İZSU Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ali Hıdır Köseoğlu da olay yerinde en son işlemin Gdz Elektrik tarafından yapıldığını, İZSU tarafından yapılan işlemlerde doğrudan bir kusurun olmadığını savunarak kusur ve sorumluluğunun bulunmadığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇLAMASI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de aralarında bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklama, 2'si yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol talebi ve "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU SUÇLARI KANITLADI

Soruşturma kapsamında şehir bölge plancısı, elektrik elektronik, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşan Bilirkişi Heyeti Raporu'nda da olayda teknik kusurların tespiti yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorumluluk, kusur ve ihmallerinin detaylı olarak verildiği raporda, olayın yaşanmasına ilişkin zincirleme tabir edilen kusurlar şöyle sıralandı:

"Gdz Elektrik şirketinin, 2015 yılında ihale edilen yeraltı elektrik kablolama işine ilişkin ihale teknik şartnamesine aykırı olarak işin kabulünü yapması ve bunun 'çok tehlikeli duruma' sebebiyet vermesi, İZSU tarafından yapılan 3 ve 4 Ocak 2024 tarihlerindeki yağmur suyu rögarlarının montajında elektrik kablolarına hasar verilmesi, Gdz tarafından hasar gören kablolarda bir daha benzer hasarın yaşanmaması adına herhangi bir önlem alınmaması, kablolarda sadece basit onarım yapılması, İZSU tarafından rögar kapaklarında basit onarımlarla riski ortadan kaldıracak bir çalışmanın yapılmaması, rögarların çökmesiyle elektrik yeraltı kablolarının hasar görmeye başlaması anlaşılmış olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmaması, basit onarım yapılmaya devam edilmesi, popülist tabirle günün kurtarılması, İZSU tarafından teslim alınan yağmur suyu ızgaralarında bakım yetersizliği nedeniyle ızgaraların pislik ve çamurla dolarak kesitinin daraldığı, bu noktada yolda su baskınlarının bir daha yaşanmaması adına İZSU tarafından herhangi bir önlem alınmaması..."

Raporda ayrıca 2015'te elektrik kablolarının döşenmesinden mazgalların yapımı, arızaların oluşumu, olay günü yağmur suyu birikimi ve 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne kadar geçen süreç de özetlendi.

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