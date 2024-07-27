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HAVA DURUMU | MGM'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! 27 Temmuz hava durumu tahminleri

İstanbullular sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Öte yandan MGM yeni hava durumunu raporunu yayımladı. Yeni raporda birçok il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildiği görüldü. Peki sağanak yağmur ne kadar sürecek? İşte il il hava durumu detayları...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 07:20 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:42
HAVA DURUMU | MGM’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! 27 Temmuz hava durumu tahminleri

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Yurt genelinde sıcak hava yerini yavaş yavaş serin havalara bırakmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yeni hava durumu raporunda yurtta sağanak yağışların etkisini artırarak sürdüreceği görüldü. İstanbul dahil birçok il için tedbirli olunması hususunda uyarılar peş peşe geldi.

SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji'den 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.

İşte o iller...

Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun,Sinop,Trabzon,Zonguldak,Bartın, Ardahan, Düzce

İSTANBUL GÜNE YAĞMURLA UYANDI
Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolması ile beraber E5 Karayolunda sürücülerin kontrollü olarak seyrettiği görüldü.

NE KADAR SÜRECEK?
AKOM, İstanbul'da hava sıcaklığının 25 derecelerde seyredeceğini açıkladı. Kentte, başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin Cumaretesi gecesi de devam edeceği tahmin ediliyor.

PAZAR TEKRAR ISINACAK
Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarında yeniden 4 ila 5 derece artış görülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ise; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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