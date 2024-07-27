Yüzünü gerdirmek isteyen kadına estetik şoku! Tanınmaz hale geldi gözünden et çıktı

ESTETİK OPERASYONU SONRASI AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRDİ Doktorla yapılan görüşmelerde iddiaya göre Hülya K.'nin en fazla bir hafta içerisinde tamamen düzeleceği taahhüt edildi. Ancak ilerleyen günlerde kadın hasta ağır enfeksiyon geçirmeye başladı. Bu süreçte gözünün içerisinden akıntılar gelmeye başlayınca doktoru ile tekrar irtibata geçerek enfeksiyonun sebeplerini öğrenmeye çalıştı. Doktor hastasına ilaçlarını kullanmaya devam etmesini enfeksiyonun geçeceğini belirtti.

Hülya K.'nın estetik operasyon sonrası hali ve operasyonu gerçekleştiren doktor

ÖZÜNÜN İÇİNDE ET ÇIKTI, YÜZÜNDE KALICI HASAR KALDI

Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi. Bir süre sonra gözünün içerisinde et çıktığını fark eden Hülya K., bu kez Özel Maslak Hastanesi yetkilileriyle görüşerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yüzünde kalıcı hasar kaldığını, konuşmakta zorluk çektiğini ve insan içerisine çıkamadığını belirten hasta doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacağını beyan etti.