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Yüzünü gerdirmek isteyen kadına estetik şoku! Tanınmaz hale geldi gözünden et çıktı

İstanbul'da yaşayan Hülya K., yüzündeki kırışıklıkları gidermek amacıyla estetik operasyon geçirdi. Ancak ameliyat sonrası hayatı kabusa döndü. Estetik operasyonunun ardından ağır bir enfeksiyon geçiren kadın, gözünün içinde et çıkması ve yüzünde şekil bozuklukları oluşması nedeniyle büyük bir travma yaşadı. Mağdur olan Hülya K. operasyonu gerçekleştiren doktordan şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 09:04 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 09:12
Yüzünü gerdirmek isteyen kadına estetik şoku! Tanınmaz hale geldi gözünden et çıktı

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İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bıçak altına yatan 54 yaşındaki Hülya K. hayatının şokunu yaşadı.

Yaptığı araştırmalar sonrası Özel Maslak Hastanesinde çalışan Nurettin Uzer isimli doktorla görüşmeye başlayan Hülya K., yüzüne uygulanacak gerdirme operasyonu için 85 bin lira karşılığında anlaştı.

3 Nisan 2024 tarihinde operasyon geçiren Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi.

Hülya K.Hülya K.

ESTETİK OPERASYONU SONRASI AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRDİ
Doktorla yapılan görüşmelerde iddiaya göre Hülya K.'nin en fazla bir hafta içerisinde tamamen düzeleceği taahhüt edildi. Ancak ilerleyen günlerde kadın hasta ağır enfeksiyon geçirmeye başladı. Bu süreçte gözünün içerisinden akıntılar gelmeye başlayınca doktoru ile tekrar irtibata geçerek enfeksiyonun sebeplerini öğrenmeye çalıştı. Doktor hastasına ilaçlarını kullanmaya devam etmesini enfeksiyonun geçeceğini belirtti.

Hülya K.'nın estetik operasyon sonrası hali ve operasyonu gerçekleştiren doktorHülya K.'nın estetik operasyon sonrası hali ve operasyonu gerçekleştiren doktor

ÖZÜNÜN İÇİNDE ET ÇIKTI, YÜZÜNDE KALICI HASAR KALDI
Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi. Bir süre sonra gözünün içerisinde et çıktığını fark eden Hülya K., bu kez Özel Maslak Hastanesi yetkilileriyle görüşerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yüzünde kalıcı hasar kaldığını, konuşmakta zorluk çektiğini ve insan içerisine çıkamadığını belirten hasta doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacağını beyan etti.

HASTANE DOKTORU İŞTEN ÇIKARDI
Hastane yetkilileri ise Hülya K.'ya söz konusu doktor hakkında benzer bir çok şikayet aldıklarını bu nedenle görevine son verdiklerini ifade etti. Yaşadığı mağduriyet sonrası Avukatları Ejder Görel ve Mehlika Çelik aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Hülya K., hayatını adeta kabusa çevirerek sokağa çıkamayacak hale getiren Nurettin Uzer'in cezalandırılmasını talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'ın haberine göre avukatlar Ejder Görel ve Mehlika Çelik savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde Doktor Nurettin Uzer'in mesleki gerekliliklerini yerine getirmeyerek müvekkilinin yüzünde kalıcı hasarlara neden olduğunu yapılan araştırmalarda aynı alanda uzman birçok doktorun yüzünde kalıcı hasar meydana geldiğini öğrendiklerini anlattı. Savcılığın Adli Tıp Kurumundan istenecek rapor ile durumu belgeleyebileceği belirtilen dilekçe sonrası Nurettin Uzer hakkında soruşturma başlatıldı.

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