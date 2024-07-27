Eylem Tok’un annesi konuştu: Daha kötüsünü yapardım

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin olümüne neden olan ve ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un davaları sürüyor ve Türkiye'ye iade olasılığı güçleniyor. Olayla ilgili yaşanan son gelişmede Eylem Tok'un annesi sessizliğini bozdu ve bir yabancı haber sitesine konuştu. Kaza haberini medya aracılığıyla öğrendiğini iddia eden Eylem Tok'un annesi S.T. "Olayı medyadan duyduk. Bilerek olan bir şey değil, bu büyük bir kaza. Cahil çocuklar arabayı almamalıydılar, sonu kötü oldu. Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler. Biraz olayın yatışmasını bekliyorlar herhalde" dedi.

'ÖRÜMCEĞİ CAMDAN ATARDI'

S.T. şunları söyledi: "Öyle anlatıldığı gibi şımarık, kötü çocuklar değiller. Torunum örümceği alır camdan atardı. Ben öyle yetiştirdim onları. O günden beri elim kolum tutmuyor. Öbür tarafa o çocuğun annesine çok üzülüyorum. Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yapardım."

'ACİ' REÇETE

ABD, Eylem Tok için "iade" sinyali verdi. Oğuz Murat Aci'nin ailesi çok sevindi. Anne Pervin Aci, "Bizi hiçe saydılar ama hak yerini bulacak" dedi. Babab Özer Aci, ekledi: Bu artık sadece ailemizin değil Türkiye'nin davası... Onları kelepçeyle görmeyi çok istiyorum. Güldükleri anı unutamıyorum!