Bodrum’da lahmacun çatlatan kumpir 40 bin TL!

Bodrum'un en ünlü yiyeceği bin liralık lahmacuna 'dişli' bir rakip geldi. 40 bin liralık kumpir. Maxx Rolay Resort'un içinde açılan Caviar Kaspia adlı restoran 6 ile 40 bin lira arasında değişen fiyatlarla havyarlı patates kumpir satmaya başladı. İlki 1927 yılında bir Rus tarafından açılan Fransız havyar evi Caviar Kaspia'nın yedinci şubesi ve aynı zamanda dünyadaki ilk resort restoranı Kaspia by the Sea adı altında Bodrum'da açıldı. Markayı Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Tom Ford, Gigi Hadid gibi isimlerin favori adreslerinden biri haline getiren İspanyol CEO Ramon Mac Crohon.

'BODRUM ULUSLARARASI'

New York, Monaco, Londra, Roma, Riyad ve Saint-Tropez'de şubeler açan restoran COVID sırasında yalnızca Dubai'de hizmet verdi. CEO Crohon, "Bodrum'da da Türkler olmasına rağmen, yaz için gelen daha fazla uluslararası insan olduğunu düşünüyorum. İstanbul ise daha yerel. Bence küçük bir Kaspia'nın İstanbul'da yeri olabilir" diyor.



GÜMÜŞ KAŞIKLA SUNULUYOR

Havyarlı kumpirin fiyatı kadar sunumu da havalı. Havyar, kumpirin üzerine gümüş kaşıkla servis ediliyor.