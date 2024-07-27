PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bodrum'da lahmacun çatlatan kumpir 40 bin TL!

Paris’in en lüks lokantalarından Caviar Kaspia’nın şubesi Bodrum’da açıldı. Mekan havyarlı patates kumpir tür ve gramajına göre 170-1147 euro (6 bin ile 40 bin lira) arasında satılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 07:01
Bodrum’da lahmacun çatlatan kumpir 40 bin TL!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bodrum'un en ünlü yiyeceği bin liralık lahmacuna 'dişli' bir rakip geldi. 40 bin liralık kumpir. Maxx Rolay Resort'un içinde açılan Caviar Kaspia adlı restoran 6 ile 40 bin lira arasında değişen fiyatlarla havyarlı patates kumpir satmaya başladı. İlki 1927 yılında bir Rus tarafından açılan Fransız havyar evi Caviar Kaspia'nın yedinci şubesi ve aynı zamanda dünyadaki ilk resort restoranı Kaspia by the Sea adı altında Bodrum'da açıldı. Markayı Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Tom Ford, Gigi Hadid gibi isimlerin favori adreslerinden biri haline getiren İspanyol CEO Ramon Mac Crohon.

'BODRUM ULUSLARARASI'
New York, Monaco, Londra, Roma, Riyad ve Saint-Tropez'de şubeler açan restoran COVID sırasında yalnızca Dubai'de hizmet verdi. CEO Crohon, "Bodrum'da da Türkler olmasına rağmen, yaz için gelen daha fazla uluslararası insan olduğunu düşünüyorum. İstanbul ise daha yerel. Bence küçük bir Kaspia'nın İstanbul'da yeri olabilir" diyor.

GÜMÜŞ KAŞIKLA SUNULUYOR
Havyarlı kumpirin fiyatı kadar sunumu da havalı. Havyar, kumpirin üzerine gümüş kaşıkla servis ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Belediyelerden 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek | Yasal düzenleme yolda! İki aşamalı plan hazır
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde sapkın LGBT propagandası
Yeni emekliye üçlü kazanç: Promosyon tutarları arttı! Kim, ne kadar alacak?
Irak’ın kuzeyindeki 25 terör hedefi imha edildi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Çalışana yüksek tazminat formülü: Ek ödemeler nasıl eklenir? Tam yılı aşan süreler hesaba katılır mı?
ABD’nin eski Başkanı Trump katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de önemli açıklamalar
2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları resmen başladı! Sen Nehri’nde Türk bayrağı dalgalandı
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!
2024 Paris Olimpiyatları’nda Gazze’ye destek: Katil Netanyahu’nun ülkesine protesto
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi’ne sert tepki: Gazze Kasabı’na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor
İzmir Konak’taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Seçil Erzan’ın yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor
SON DAKİKA