Sahtesi şak diye yakayı ele veriyor! İşte gerçek zeytinyağını anlamanın en kolay yolu

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Zeytinyağı, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olmasının yanı sıra sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Ancak, piyasada sahte zeytinyağlarının varlığı tüketicileri zor durumda bırakıyor. Evde zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamanın bazı pratik yolları mevcut.

1. AROMA VE TAT TESTİ Zeytinyağı seçerken renk yerine koku ve tada odaklanın. Gerçek zeytinyağının hafif bir acılığı ve taze çimen veya zeytin gibi doğal aromaları barındırması beklenir. Bu özellikler, zeytinyağının içerdiği doğal antioksidanların ve fenol bileşiklerinin bir göstergesidir.