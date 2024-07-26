Sahtesi şak diye yakayı ele veriyor! İşte gerçek zeytinyağını anlamanın en kolay yolu

Zeytinyağı, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olmasının yanı sıra sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Ancak, piyasada sahte zeytinyağlarının varlığı tüketicileri zor durumda bırakıyor. Evde zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamanın bazı pratik yolları mevcut.
1. AROMA VE TAT TESTİ
Zeytinyağı seçerken renk yerine koku ve tada odaklanın. Gerçek zeytinyağının hafif bir acılığı ve taze çimen veya zeytin gibi doğal aromaları barındırması beklenir. Bu özellikler, zeytinyağının içerdiği doğal antioksidanların ve fenol bileşiklerinin bir göstergesidir.
2. SU KATMA TESTİ
Doğal zeytinyağı su ile karıştırıldığında, suyun yüzeyinde yağ halkaları oluşur. Bu test, yağın su ile karışmayan doğal yoğunluğunu gösterir. Eğer yağ suyun üzerinde düzgün bir şekilde yüzmüyorsa, bu sahte olabileceğine dair bir işarettir.