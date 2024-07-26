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Sahtesi şak diye yakayı ele veriyor! İşte gerçek zeytinyağını anlamanın en kolay yolu

Zeytinyağı sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olarak bilinirken piyasada sahte zeytinyağlarının da bulunması tüketicileri tedirgin ediyor. Evde zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamanın bazı pratik yöntemleri var. Uzmanlar zeytinyağını seçerken rengine değil, kokusuna, tadına ve yarattığı hissiyata göre karar verilmesi gerektiğini belirtiyor. Hafif bir acılık zeytinyağının doğal ve faydalı antioksidanlar içerdiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:46 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 11:46
Sahtesi şak diye yakayı ele veriyor! İşte gerçek zeytinyağını anlamanın en kolay yolu

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Zeytinyağı, mutfaklarımızın vazgeçilmezi olmasının yanı sıra sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Ancak, piyasada sahte zeytinyağlarının varlığı tüketicileri zor durumda bırakıyor. Evde zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamanın bazı pratik yolları mevcut.

1. AROMA VE TAT TESTİ

Zeytinyağı seçerken renk yerine koku ve tada odaklanın. Gerçek zeytinyağının hafif bir acılığı ve taze çimen veya zeytin gibi doğal aromaları barındırması beklenir. Bu özellikler, zeytinyağının içerdiği doğal antioksidanların ve fenol bileşiklerinin bir göstergesidir.

2. SU KATMA TESTİ

Doğal zeytinyağı su ile karıştırıldığında, suyun yüzeyinde yağ halkaları oluşur. Bu test, yağın su ile karışmayan doğal yoğunluğunu gösterir. Eğer yağ suyun üzerinde düzgün bir şekilde yüzmüyorsa, bu sahte olabileceğine dair bir işarettir.

3. SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞININ GERÇEKLİĞİNİ TEST ETME

Soğuk sıkım yöntemiyle üretilen zeytinyağı, 27 °C altında işlenir ve bu işlem esnasında yağın fenol bileşikleri korunur.

Gerçek soğuk sıkım zeytinyağını, karakteristik kokusu, tadı ve yarattığı hafif yakıcı hisle anlayabilirsiniz.

4. BUZDOLABI TESTİ

Zeytinyağı bir süre buzdolabında bekletildiğinde katılaşma eğiliminde olur. Eğer yağ katılaşmaz veya yeterince sertleşmezse, içerisine başka tür yağlar karıştırılmış olabilir.

5. TUZ RUHU TESTİ

Birkaç damla tuz ruhu (hidroklorik asit) zeytinyağına damlatıldığında, doğal zeytinyağında herhangi bir renk değişimi olmamalıdır.

Eğer yağ turuncu veya kırmızıya dönerse, bu sahtekârlık belirtisi olabilir ve yağın başka yağlarla karıştırıldığını gösterir.

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