Resimdeki yumurta nerede? Zeka testi: 542 kişiden sadece 3’ü başardı

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Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan yeni bir optik illüzyon dikkat ve odaklanma yeteneklerini test etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu illüzyonda sayısız tavşanın arasında ustaca gizlenmiş bir yumurta bulunuyor ve bu yumurtayı bulmak hiç de kolay değil. Şimdi hep birlikte yumurtanın yerini aramaya başlayabiliriz.

RESİMDEKİ YUMURTA NEREDE? Bu özel illüzyon tasarımcıların dikkatlice hazırladığı bir çizimle ortaya çıktı. Bir sürü tavşan figürünün arasına gözlerden kolayca kaçabilen bir yumurta yerleştirildi. Renkler, gölgeler ve desenler öyle ustalıkla kullanıldı ki, yumurtayı bulmak oldukça zorlaştı.