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Katil oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye iadesine yeşil ışık yakıldı

Trafik canavarı oğlunu ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un 11 Eylül’de mahkemeye çıkmadan önce dosyası ele alındı. Savcı, tutuklu Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini anlattı. Hakim de bu yönde karar aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Katil oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un Türkiye iadesine yeşil ışık yakıldı

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için taslak karar yazıldı. Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, Eylem Tok'un 11 Eylül'de Boston'da yapılacak Türkiye'ye iadesiyle ilgili duruşması öncesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iadeyi onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini, Hakim Donald Cabell'e yolladı.

'DELİLLERİ YOK ETTİ'
Taslak karar metninde, hakimin Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilerek, "Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. ABD Dışişleri Bakanı tarafından iade ve teslim konusunda daha ayrıntılı karar verilinceye kadar kendisini bu süre içinde gözetim altında tutulması için adli kolluk güçlerine teslim ediyorum" ifadesi yer aldı. Böylece Tok'un yapılacak duruşmada, Türkiye'ye iadesine karar verileceği 1.5 ay öncesinden anlaşıldı. Ancak iadeyle ilgili son kararı, ABD'de Dışişleri Bakanlığı'nın vereceği de hatırlatıldı.

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