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Gümüşhane'de cinnet anları! Silahla dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cinnet getiren şahıs, silahla 3 kişiyi vurdu. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 22:23 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 22:23
Gümüşhane’de cinnet anları! Silahla dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

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Olay, akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde cinnet getiren Ü.Y., akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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