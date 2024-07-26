Milli basketbolcu Barış Hersek'e "kiralık araç" şoku: Dolandırıcıya ceza kesildi

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Milli basketbolcu Barış Hersek dolandırıcıların hedefi oldu. Hersek'in kiralık araç vaadiyle dolandırılması olayı 2021 yılının Eylül ayında gerçekleşti. Antalya'nın Alanya ilçesine giden Hersek araç kiralamak için bir internet sitesinde yer alan irtibat numarası ile iletişime geçti. Ozan K. adına 950 lira araç kiralama bedeli gönderdi. Ancak ne aracı alabildi ne de bir daha telefonlarına bakıldı. Dolandırıldığını anlayan milli basketbolcu şikayetçi oldu.

Milli basketbolcu Barış Hersek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. İlk olarak Barış Hersek'in iletişim kurduğu hattın sahibi araştırıldı. Savcılık hattın yabancı bir kişi üzerine kayıtlı açık hat olduğunu ve bu yöntemin dolandırıcılık suçunda sıkça rastlandığını belirtti. Bankayla da yazışma yapan savcılık, Barış Hersek'in gönderdiği paranın Ozan K. isimli kişinin hesabına geçtiğini, bu kişinin kredi kartına ödeme yaptığı ve ATM'den de para çektiğini belirledi. Şüphelinin internet sitesi üzerinden Hersek'e kiralık araç teslim edeceğini söyleyerek kandırdığını kaydeden savcılık, para gönderilmesini sağlayarak menfaat temin ettiğini ve baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini vurguladı. 10 yıla kadar hapsini talep etti.