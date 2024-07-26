Milli basketbolcu Barış Hersek'e "kiralık araç" şoku: Dolandırıcıya ceza kesildi

Milli basketbolcu Barış Hersek dolandırıcıların hedefi oldu. Hersek'in kiralık araç vaadiyle dolandırılması olayı 2021 yılının Eylül ayında gerçekleşti.
Antalya'nın Alanya ilçesine giden Hersek araç kiralamak için bir internet sitesinde yer alan irtibat numarası ile iletişime geçti.
Ozan K. adına 950 lira araç kiralama bedeli gönderdi. Ancak ne aracı alabildi ne de bir daha telefonlarına bakıldı. Dolandırıldığını anlayan milli basketbolcu şikayetçi oldu.
Milli basketbolcu Barış Hersek
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
İlk olarak Barış Hersek'in iletişim kurduğu hattın sahibi araştırıldı. Savcılık hattın yabancı bir kişi üzerine kayıtlı açık hat olduğunu ve bu yöntemin dolandırıcılık suçunda sıkça rastlandığını belirtti. Bankayla da yazışma yapan savcılık, Barış Hersek'in gönderdiği paranın Ozan K. isimli kişinin hesabına geçtiğini, bu kişinin kredi kartına ödeme yaptığı ve ATM'den de para çektiğini belirledi. Şüphelinin internet sitesi üzerinden Hersek'e kiralık araç teslim edeceğini söyleyerek kandırdığını kaydeden savcılık, para gönderilmesini sağlayarak menfaat temin ettiğini ve baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini vurguladı. 10 yıla kadar hapsini talep etti.
"TESLİM EDİLMEDİĞİ GİBİ İRTİBAT DA KURAMADIM"
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ozan K. Barış Hersek'i tanımadığını, para istemediğini, suç tarihinde de cüzdanını kaybettiğini ve içinde kartlarıyla birlikte şifrelerinin de bulunduğunu öne sürdü. Sabah'taki habere göre mağdur basketbolcu ise, Alanya'da araca ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İnternet ortamında araç kiraladığına dair ilanları bulunan sitelerden birindeki telefon numarası ile irtibat kurdum. Görüştüğüm kişi aracın fotoğrafını bana attı. 950 TL'ye anlaştık. Sonrasına bana verilen banka hesap numarasına parayı gönderdim. Ayrıca benden kimlik belgemin bir örneğini de istemişti. Onu da gönderdim. Araç iki gün sonra adresime teslim edilecekti. Ancak teslim edilmediği gibi bir daha da irtibat kuramadım. Bugüne kadar herhangi bir ödeme de yapılmadı. Şikayetçiyim" dedi.