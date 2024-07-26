Eğer siz de bebekken... Üstün zekalı olup olmadığınızı hemen anlayın!

DERİNLEMESİNE DÜŞÜNME YETENEĞİ 🧠 Olayları ve sorunları yüzeysel olarak değil, derinlemesine analiz ederler. Sorunları çözme konusunda olağanüstü bir yetenek sergilerler.

GENİŞ KAVRAMSAL DÜŞÜNME 🌐 Farklı konular arasında bağlantılar kurma yetenekleri oldukça gelişmiştir. Genelde çok yönlü ilgi alanlarına sahip olurlar.

YARATICILIK VE İLHAM 🎨 Yaratıcı düşünce yapıları vardır. Sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda belirgin yetenekler sergileyebilirler.

YÜKSEK MERAK DUYGUSU 🔍 Sürekli yeni şeyler öğrenme isteği ve merakı vardır. Çevrelerini keşfetmekten ve anlamaktan büyük keyif alırlar.