Eğer siz de bebekken... Üstün zekalı olup olmadığınızı hemen anlayın!

DERİNLEMESİNE DÜŞÜNME YETENEĞİ 🧠
Olayları ve sorunları yüzeysel olarak değil, derinlemesine analiz ederler. Sorunları çözme konusunda olağanüstü bir yetenek sergilerler.
GENİŞ KAVRAMSAL DÜŞÜNME 🌐
Farklı konular arasında bağlantılar kurma yetenekleri oldukça gelişmiştir. Genelde çok yönlü ilgi alanlarına sahip olurlar.
YARATICILIK VE İLHAM 🎨
Yaratıcı düşünce yapıları vardır. Sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda belirgin yetenekler sergileyebilirler.
YÜKSEK MERAK DUYGUSU 🔍
Sürekli yeni şeyler öğrenme isteği ve merakı vardır. Çevrelerini keşfetmekten ve anlamaktan büyük keyif alırlar.
ELEŞTİREL DÜŞÜNME 🤔
Bilgiyi sorgulama ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yetenekleri gelişmiştir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmezler, detaylı analiz yaparlar.