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Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş! 10 kişiden 9'u bilmiyor

Evlerimizde konforlu bir yaşam sağlamak, özellikle soğuk kış aylarında oldukça önemlidir. Bu konforun en kritik unsurlarından biri ise pencerelerdir. Pencereler evimizin ısı dengesini büyük ölçüde etkiler. Yanlış kullanıldığında veya yetersiz durumda olduğunda, evin sıcaklığını korumak zorlaşabilir. Yüksek ısı ayarlarına rağmen evinizin yeterince ısınamadığını mı düşünüyorsunuz? Sorun pencerelerinizde olabilir.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 08:49 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 08:49
Pencere kenarındaki yuvarlak kısım bakın ne işe yarıyormuş! 10 kişiden 9’u bilmiyor

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Günümüzde birçok evde tercih edilen plastik pencereler, çift camlı yapıları ve sağlam profilleri ile dikkat çekiyor. Bu pencereler, dışarıdan gelen soğuk havayı etkili bir şekilde keserek evin içindeki sıcaklığı korur. Ancak bu pencerelerin etkinliğinin altında yatan asıl sır, hava sızdırmazlığını artıran özel ayarlarında yatmaktadır.

BAKIN NE İŞE YARIYORMUŞ...

PVC pencereler, farklı hava koşullarına göre ayarlanabilen özelliklerle donatılmıştır. Bu ayarlar sayesinde, kış ve yaz aylarında evinizin ısı yalıtımı doğrudan etkilenir.

KIŞ AYARI: MAKSİMUM ISI YALITIMI

Kış ayarında, pencerenin lastikleri daha sıkı hale getirilerek soğuk havanın dışarıda tutulması sağlanır.

Bu sayede evin içindeki sıcak hava korunur ve pencere kenarlarında oluşabilecek hava akımları minimize edilir. Sonuç olarak, ev daha kolay ısınır ve ısıtma maliyetlerinizde önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

YAZ AYARI: SERİN VE TAZE HAVA AKIŞI

Yaz aylarında ise pencerenin lastik sıkılığı azaltılarak pencerenin daha gevşek kapanması sağlanır. Bu ayar, evin içine hava akışını kolaylaştırarak iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur ve aşırı sıcak havalarda evin havalandırılmasını kolaylaştırır.

PENCERELERİNİZİN MEVSİM AYARINI NASIL BELİRLEYEBİLİRSİNİZ?

Pencereler genellikle, her iki mevsim için de uygun olan "interseasonal" ayarında gelir. Ancak mevsim değişikliklerinde bu ayarı güncellemeniz gerekir. İki basit test ile pencerelerinizin hangi ayar olduğunu kontrol edebilirsiniz:

Kağıt Testi: Pencere pervazı ile cam arasına ince bir kağıt yerleştirin ve pencereyi kapatın. Eğer kağıdı kolayca çekebiliyorsanız, pencereniz yaz ayarı konumundadır.
Silindir Kilit Pozisyonuna Bakın: Pencerenin kenarında bulunan silindir kilidi inceleyin. Silindir kilit içeriye doğru yakınsa kış ayarındadır. Eğer çentik ortadaysa standart, dışa doğru ise yaz ayarı uygundur.

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