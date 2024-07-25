'Güvercin' karşılığında 23 bin 912 uyuşturucu! Akılalmaz savunma: "Soba borusu çıkaracaktık" | 20'şer yıl hapisleri istendi

Adana 'da devriye gezen polislerin dikkati sayesinde bir kulübede ele geçirilen 23 bin 912 uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişi hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs 2023'te Şehit Duran Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada, boş arsadaki kulübenin önünde bulunan Ahmet T. (56) ve Ayhan K.'yi (29) şüpheli görüp yanlarına gitti. Polisler, kulübenin içine baktıklarında Furkan Y. (23) ve İsmail T.'nin (27) ellerinde eldiven, önlerinde bulunan poşetler içinde paketlenmek suretiyle konulmuş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. 4 kişi gözaltına alınırken, kulübe içinde yapılan aramada, karton kutularda değişik türde toplamda 23 bin 912 adet uyuşturucu hap, masa üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 TL para, masa üzerinde 5 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Ayrıca, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat da ele geçirildi.

Kulübede ele geçirilen el defterinde Hasan K.'nin (25) isim ve imzası, uyuşturucu alışverişi ile ilgili notlarda da Berşan T.'nin (22) parmak izinin bulunması üzerine soruşturma genişletildi. Bu 2 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.