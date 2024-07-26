Bingöl’de madde bağımlısı dehşet saçtı!

Bingöl'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu, önceki gün yol kesip para istediği çevresindekilere bıçakla saldırdı. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Burhanettin Budancamanak, Erdal Çaparlar, Fikri Carfi ve Özcan Aydın hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin tedavisine devam edildiği açıklandı. Şüphelinin saldırıyı para için gerçekleştirdiği öğrenilirken suç dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıktı.

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