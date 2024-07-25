TOKİ’den Samandağ projesine yönelik asılsız iddialara cevap: İdaremizi karalamaya yönelik olduğu aşikar!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ), "Hatay ili Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi 424 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işiyle ilgili olarak 22 Temmuz 2024'te sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerin tamiratları teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapılmıştır." ifadesini kullandı.

''HERHANGİ BİR SORUN OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR''

TOKİ'nin Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da inşa ettiği 130 bin konutta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkım gerçekleşmediği ifade edilen açıklamada, İdarenin inşa ettiği konutların güvenilirliği ve sağlamlığının kamuoyu tarafından takdir edildiği belirtildi.

Asrın felaketi sonrası şehirlerin yeniden ihya ve inşası için TOKİ'nin ilk andan itibaren çalışmalara başladığına işaret edilen açıklamada, "Hatay Samandağ'da yapımı hızla devam eden konutlarımızın bloklarında kalıp, donatı kontrolü yapılmakta, demir donatı imalatlarındaki kontrol sırasında herhangi bir eksik tespit edilmesi durumunda ivedilikle giderilip kalıp montajına başlanılmaktadır. Kalıp montajında herhangi bir sorunun olmadığı ancak kalıp sökümü sonrasında dökülen betonun kusurlu olduğu ve imalat hatasına yol açtığı, İdaremiz teknik personeli ve müşavir firma personelince tespit edilerek tutanak altına alınmıştır." bilgisi verildi.