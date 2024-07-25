SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

TOKİ'den Samandağ projesine yönelik asılsız iddialara cevap: İdaremizi karalamaya yönelik olduğu aşikar!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) Hatay'da inşa edilen deprem konutlarıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, ilgili haberler ve paylaşımlarda, TOKİ'nin Hatay'ın Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki 424 adetlik konut projesiyle ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirecek bilgiler verildiği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 22:17 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 22:17
TOKİ’den Samandağ projesine yönelik asılsız iddialara cevap: İdaremizi karalamaya yönelik olduğu aşikar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Hatay ili Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi 424 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işiyle ilgili olarak 22 Temmuz 2024'te sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerin tamiratları teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapılmıştır." ifadesini kullandı.

TOKİ, ASILSIZ İDDİALARA CEVAP VERDİ

TOKİ, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay TOKİ konutlarında skandal görüntüler. Hepiniz öleceksiniz" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ilgili haberler ve paylaşımlarda, TOKİ'nin Hatay'ın Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki 424 adetlik konut projesiyle ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirecek bilgiler verildiği belirtildi.

''HERHANGİ BİR SORUN OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR''

TOKİ'nin Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da inşa ettiği 130 bin konutta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkım gerçekleşmediği ifade edilen açıklamada, İdarenin inşa ettiği konutların güvenilirliği ve sağlamlığının kamuoyu tarafından takdir edildiği belirtildi.

Asrın felaketi sonrası şehirlerin yeniden ihya ve inşası için TOKİ'nin ilk andan itibaren çalışmalara başladığına işaret edilen açıklamada, "Hatay Samandağ'da yapımı hızla devam eden konutlarımızın bloklarında kalıp, donatı kontrolü yapılmakta, demir donatı imalatlarındaki kontrol sırasında herhangi bir eksik tespit edilmesi durumunda ivedilikle giderilip kalıp montajına başlanılmaktadır. Kalıp montajında herhangi bir sorunun olmadığı ancak kalıp sökümü sonrasında dökülen betonun kusurlu olduğu ve imalat hatasına yol açtığı, İdaremiz teknik personeli ve müşavir firma personelince tespit edilerek tutanak altına alınmıştır." bilgisi verildi.

"İDAREMİZİ KARALAMAYA YÖNELİK PAYLAŞIMLAR YAPILDIĞI AŞİKAR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kusurların giderilmesi amacıyla yapılan katın döşeme ve kolon perdelerinde kusurlu betonların kırımları yapılarak, sıfır tolerans ilkesine uygun olarak söz konusu imalatlar düzeltilmektedir. Hatalı imalatların tekrarlanmaması için beton santralinin reçetesinde yer alan malzemeler ve reçete oranları hakkında da gerekli önlemler alınmıştır. Yine söz konusu hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma ve müşavir hakkında tahkikat başlatılmıştır.

Her projede olduğu gibi bu projede de yapım çalışmaları sürecinde zaman zaman kusurlu imalatlarla karşılaşılmakta olup, tespit edilmesiyle konuyla ilgili çalışmalar yapılarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak eksiklikler giderilmekte, tekrar etmemesi kapsamında gerekli önlemler İdaremizce alınmaktadır. Söz konusu projemizde mevcut durum bu şekildeyken bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında İdaremizi karalamaya yönelik paylaşımlar yapıldığı aşikardır."

TOKİ, SAĞLAMLIĞI VE GÜVENİRLİĞİ İLE MİLLETİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Sağlamlığı ve güvenilirliğiyle milletin takdirini toplayan TOKİ konutlarının, aynı titizlikle deprem bölgesine de inşa edildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Nitelikli, depreme dayanıklı yeni konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza bir an önce teslim etmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, Hatay ili Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi 424 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işiyle ilgili olarak 22 Temmuz 2024'te sosyal medyaya yansıyan olumsuz görüntülerin tamiratları teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını tribünden takip etti
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da Netanyahu ile bir araya geldi! Kirli planı ABD basını yazdı: Zora düştü Amerika’ya koştu
Türk Telekom
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi! 9 maddelik bildiri yayımlandı: Dikkat çeken Irak ve Suriye detayı
Fırtına gibi başladı! Trabzonspor Ruzomberok’u 2-0 yenerek turu yarıladı... İşte atılan goller
ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ayakta alkışlandı! Skandal görüntülere Türkiye’den peş peşe tepkiler: Yazıklar olsun
Anadolu Ajansı
Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı
Eşi benzeri yok: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’ye servet! İngilizler rakamı açıkladı
SGK’ye prim borcu olan CHP’li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek! İşte en çok borcu olan belediyeler
Çatalca Sahili’nde patlayıcı madde yüklü jetski bulundu! İstanbul Valiliğinden flaş açıklama
5 yılda çok canımız yandı! 2019’dan günümüze verilerle ’sokak köpeği’ sorunu: Yitip giden canlar, kuduz vakaları, vurguncu mama lobisi
İzmir’de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu çıktı! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu
Türkiye’nin girişimleri sonrası Kerkük’te 100 yıl sonra Türkmen vali dönemi! Sıra yönetimi devralmakta
SON DAKİKA