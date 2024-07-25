SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: Bahçedeki 4 tırtıl nerede? 10 saniye içinde sadece 4 kişi başarılı oldu

Son zamanlarda sosyal medyanın gündemine oturan yeni bir IQ testi optik illüzyonlarla dolu bir görsel zeka meydan okuması sunuyor. Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından hazırlanan bu özel görsel, izleyicilere zihinlerini test etme fırsatı veriyor. Görselde kardelen çiçekleriyle dolu büyüleyici bir tarlada gizlenmiş dört tırtıl bulunuyor. Ancak bu tırtılları bulmak hiç de kolay değil.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 12:11 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 12:11
Zeka testi: Bahçedeki 4 tırtıl nerede? 10 saniye içinde sadece 4 kişi başarılı oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dudas'ın bu son optik illüzyonu gözlem yeteneğinizi sınayacak bir meydan okuma sunuyor. İddialı olan bu testte katılımcılardan sadece 10 saniye içinde dört tırtılı bulmaları isteniyor. Çiçekler arasında ustaca gizlenmiş bu tırtılları fark etmek keskin bir gözlem gücü gerektiriyor.

İPUÇLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Eğer tırtılları bulmakta zorlanıyorsanız işte size bir ipucu.

Herhangi bir optik illüzyonla başa çıkmanın en etkili yolu, görüntüyü metodik bir şekilde, soldan sağa doğru tarayarak incelemektir. Bu teknik, gizlenmiş nesneleri ortaya çıkarmada oldukça etkilidir.

Testi daha da heyecanlı hale getirmek için, arkadaşlarınızla veya ailenizle birlikte deneyin ve kimin en iyi gözlem becerisine sahip olduğunu görün.

Bu hem eğlenceli bir grup aktivitesi olabilir hem de bireysel zeka gelişimine katkıda bulunabilir.

İŞTE TIRTILLARI YERİ!

Hala tırtılları bulamadıysanız endişelenmeyin, çünkü bu test gerçekten zorlayıcı.

Görselin altında bulunan çözüm bölümüne bakarak tırtılların yerlerini ve nasıl bu kadar ustaca gizlendiğini keşfedebilirsiniz.

Bu tür zeka oyunları, hem zihni aktif tutmak hem de görsel algı becerilerini geliştirmek için mükemmel bir yoldur.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Ankara’nın ardından İstanbul’da toplu taşımaya zam
Medyadaki ’köpekperest’ başıboşların ’Gezi’ hayali! CHP yandaşı SÖZCÜ’de ’sokak savaşı’ tehdidi: Direniş büyür, tahminlerin ötesine geçer
Türk Telekom
ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar
Beşiktaş’tan çifte transfer hamlesi: La Liga’nın yıldızları geliyor! İspanyollar duyurdu
Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks hakkında flaş iddia! FBI ifadesi ortaya çıkardı: Kennedy detayı şoke etti! Gizli Servis İHA’yı da mı görmedi?
Anadolu Ajansı
SGK’ye prim borcu olan CHP’li belediyelerle ilgili harekete geçildi! 96 milyar TL’lik borç tahsil edilecek
Galatasaray dümen kırdı! Wendel beklenirken o geliyor
Enerjide zincirler kırıldı| Türkiye’nin enerji filosu 7’nci gemiyle gücüne güç katacak! İşte ilk görüntüsü! ! Bakan Alparslan Bayraktar’dan çok özel açıklamalar
Son dakika: Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor! Taslak metin ortaya çıktı! İşte tüm gerekçeler
Kritik MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konu başlıkları
ABD Kongresi’nde Netanyahu’ya alkış tufanı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o sözleri yeniden gündem oldu: Ey Amerikan devleti sen de İsrail kadar sorumlusun
Fenerbahçe’den 6 numaraya dev isim! Fred rahat nefes alacak
Süleymaniye’yi PKK üssü yapan Talabani son çıkmazda! Ankara Yakından izliyoruz deyip baskıyı artırdı: KYB’de iç bölünme baş gösterdi
SON DAKİKA