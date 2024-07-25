Zeka testi: Bahçedeki 4 tırtıl nerede? 10 saniye içinde sadece 4 kişi başarılı oldu

Dudas'ın bu son optik illüzyonu gözlem yeteneğinizi sınayacak bir meydan okuma sunuyor. İddialı olan bu testte katılımcılardan sadece 10 saniye içinde dört tırtılı bulmaları isteniyor. Çiçekler arasında ustaca gizlenmiş bu tırtılları fark etmek keskin bir gözlem gücü gerektiriyor.
İPUÇLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Eğer tırtılları bulmakta zorlanıyorsanız işte size bir ipucu.
Herhangi bir optik illüzyonla başa çıkmanın en etkili yolu, görüntüyü metodik bir şekilde, soldan sağa doğru tarayarak incelemektir. Bu teknik, gizlenmiş nesneleri ortaya çıkarmada oldukça etkilidir.