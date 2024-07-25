Ağrı Dağı’nda ekipler, 2 dağcının 4 bin 900 rakımdaki cenazelerini aldı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Doğubayazıt ilçesine gelen dağcılar, 18 Temmuz'da, 3 bin 200 metre rakımdaki kamptan tırmanışa başladı. 20 Temmuz gecesi, 5 bin rakıma ulaşan dağcılardan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın kayboldu.



CANSIZ BEDENLERİ BULUNMUŞTU

Gruptan ayrılan dağcıları bulmak için yerel rehberler, Ağrı Dağı'nda arama yaptı. Yerel rehberler ve 60'a yakın AFAD görevlisinin katıldığı aramada 2 dağcının cansız bedeni buz platosu olarak bilinen kuzey tarafında bulundu.