HAVA DURUMU | İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji yayımladı, AKOM uyardı! Ne kadar sürecek?

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; bugün başlayacak olan yağışlar hafta sonuna kadar etkili olacak.

AKOM'un yaptığı uyarıda "Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.