Kimsenin aklına bile gelmez! Elektrikli süpürgenin gücünü 2 katına çıkarıyor! En ufak kırıntıyı bile canavar gibi çekecek

Ev temizliği yaparken en büyük yardımcınız olan elektrik süpürgenizin performansını artırmak ister misiniz? İşte size basit ama etkili bir tüyo: Elektrik süpürgenizin filtrelerini düzenli olarak temizleyin ve mümkünse yenileyin. Kirli veya tıkalı filtreler, süpürgenizin çekim kuvvetini azaltır ve motorun daha fazla çalışmasına sebep olur.
BORULARA BİRAZ BEBEK PUDRASI SERPİN 👶🌟
Bebek pudrası, hortum ve borulardaki tıkanıklıkları gidererek çekim gücünü artırabilir. Süpürgenizin hortumunu çıkarın ve içine biraz bebek pudrası serpin. Pudra, hortumun içindeki toz ve kirleri emerek çekim gücünün artmasına yardımcı olacaktır. Bu yöntem ayrıca süpürgenizin daha hoş bir koku yaymasını sağlar.
FİLTRELERİ TEMİZ TUTUN 🧼🌀
Elektrik süpürgenizin filtreleri zamanla tıkanabilir ve bu da çekim gücünün azalmasına neden olur. Filtreleri düzenli olarak temizlemek veya değiştirmek, süpürgenizin performansını önemli ölçüde artıracaktır. HEPA filtreli süpürge kullanıyorsanız, bu filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi daha da önemlidir.