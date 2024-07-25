Kimsenin aklına bile gelmez! Elektrikli süpürgenin gücünü 2 katına çıkarıyor! En ufak kırıntıyı bile canavar gibi çekecek

TOZ TORBASINI VEYA HAZNEYİ BOŞALTIN 🗑️✨ Süpürgenizin toz torbası veya haznesi dolduğunda, çekim gücü azalır. Toz torbasını veya hazneyi düzenli olarak boşaltmak, süpürgenizin en yüksek performansta çalışmasını sağlar. Mümkünse her kullanım sonrası toz haznesini boşaltın.

FIRÇA VE BAŞLIK TEMİZLİĞİ 🧹💨 Elektrik süpürgenizin fırça ve başlıkları zamanla saç, iplik ve diğer kalıntılarla tıkanabilir. Fırça ve başlıkları düzenli olarak temizleyerek bu tıkanıklıkları giderin. Bu, süpürgenizin hem daha sessiz çalışmasını sağlar hem de çekim gücünü artırır.

HORTUM VE BORULARI KONTROL EDİN 🔍🚧 Hortum ve borularda oluşabilecek tıkanıklıklar, süpürgenizin performansını olumsuz etkiler. Hortum ve boruları düzenli olarak kontrol edin ve herhangi bir tıkanıklık varsa temizleyin. Bu sayede süpürgenizin çekim gücü artar ve daha sessiz çalışır.

DOĞRU AYARLARI KULLANIN ⚙️✅ Elektrik süpürgenizin farklı yüzeyler için farklı ayarları olabilir. Halı, sert zemin veya perde gibi yüzeyler için doğru ayarı kullanmak, süpürgenizin performansını maksimize eder. Yanlış ayar kullanmak hem süpürgenizin çekim gücünü azaltabilir hem de daha fazla gürültü yapmasına neden olabilir.