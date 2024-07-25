Park halindeki TIR’ın dorsesinin altına giren otomobildeki 2 kişi öldü! Bursa’daki korkunç kaza kamerada

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Harun Sabanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.