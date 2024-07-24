Ünlü milyarder Güntekin Köksal’ın mirası paylaşılamıyor! 3 kardeş birbirine girdi

KIZ KARDEŞLERDEN DAVA
2019'da eşinin vefatının ardından Güntekin Köksal'ın tüm serveti çocukları Burak, Ayşe ve Zeynep'e kaldı.
SERVETLE BAĞI YOK
Güntekin Köksal'ın hayatını kaybetmesinin ardından kardeşlerden Burak Köksal noterden veraset ilamı aldı. Hâlen PET Holding'i yöneten iki kız kardeşi, bunun üzerine Burak Köksal'a dava açtı. İki kız kardeş, Burak Köksal'ın mirastan feragat sözleşmesi imzaladığını belirterek servette payının olmadığını öne sürdü.
Güntekin Köksal'ın yaşadığı dönem, oğluna her ay belirli miktarda para verip şirketinin yönetimine almadığını belirten iki kız kardeşin davası üzerine Burak Köksal da karşı dava açtı.
SATIŞ TEDBİRİ KOYDURDU
Petrol, proje geliştirme, arsa geliştirme, inşaat alanlarında faaliyet gösteren holding mirasının yanı sıra Burak Köksal, 8 sayfalık mülklerin satışlarının yapılmaması için de mahkemeden tedbir kararı koydurdu. Mülkler arasında yalılar, tekneler, araziler ve tatil bölgelerinde birçok villa, ev gibi varlığın bulunduğu öğrenildi.