PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ünlü milyarder Güntekin Köksal'ın mirası paylaşılamıyor! 3 kardeş birbirine girdi

Sovyet coğrafyasındaki çalışmaları nedeniyle ‘Kızıl Milyarder’ lakabıyla anılan PET Holding Başkanı Güntekin Köksal’ın 2 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasında paylaşılamayan mirası mahkemelik oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 07:21
Ünlü milyarder Güntekin Köksal’ın mirası paylaşılamıyor! 3 kardeş birbirine girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski Sovyetler Birliği'ne mümessillik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile giren ilk özel Türk şirketi ve Kuzey Irak'ta petrol çıkaran ilk Türk şirketi olan Pet Holding'in patronu Güntekin Köksal, 2022'de 91 yaşında vefat etti.

1974'ten itibaren 10 yıl Rusya, Almanya, Amerika ve Japonya'dan birçok firmanın temsilciliğini yapan Köksal, 1990'da kurduğu Pet-Oil şirketi Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Yemen ve Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulundu.

PET Holding Başkanı Güntekin KöksalPET Holding Başkanı Güntekin Köksal

LAKABI KIZIL MİLYARDERLER
Köksal, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak o ülkeler coğrafyasında yaptığı çalışmalar nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılmaya başladı.

SATIN ALDIĞI YALILAR ÇOK KONUŞULMUŞTU
Kuzey Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın başka yerlerinde de petrol arayışlarını sürdüren Güntekin Köksal'ın bir dönem satın aldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalılar çok konuşulmuştu.

2010'da Sarıyer'de Padişah Abdülmecid'in oğluna yaptırdığı yalıyı alan Köksal, 2015'te ise bu yalının hemen yan tarafındaki komşu yalıyı satın almış, iki yalıya toplam 12 milyon dolar harcadığını açıklamıştı. Güntekin Köksal, eşi Pınar Köksal'ın "30 metreden küçüğüne binmem" ısrarı üzerine, "Batan işadamlarının mallarına bakmalıyım" diyerek TMSF'nin yolunu tutmuş,

2007'de TMSF'den 300 bin liraya bir tekne alıp 2 milyon dolara canlandırmış, aldığı teknenin de Orhan Aslıtürk'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

KIZ KARDEŞLERDEN DAVA
2019'da eşinin vefatının ardından Güntekin Köksal'ın tüm serveti çocukları Burak, Ayşe ve Zeynep'e kaldı.

SERVETLE BAĞI YOK
Güntekin Köksal'ın hayatını kaybetmesinin ardından kardeşlerden Burak Köksal noterden veraset ilamı aldı. Hâlen PET Holding'i yöneten iki kız kardeşi, bunun üzerine Burak Köksal'a dava açtı. İki kız kardeş, Burak Köksal'ın mirastan feragat sözleşmesi imzaladığını belirterek servette payının olmadığını öne sürdü.

Güntekin Köksal'ın yaşadığı dönem, oğluna her ay belirli miktarda para verip şirketinin yönetimine almadığını belirten iki kız kardeşin davası üzerine Burak Köksal da karşı dava açtı.

SATIŞ TEDBİRİ KOYDURDU
Petrol, proje geliştirme, arsa geliştirme, inşaat alanlarında faaliyet gösteren holding mirasının yanı sıra Burak Köksal, 8 sayfalık mülklerin satışlarının yapılmaması için de mahkemeden tedbir kararı koydurdu. Mülkler arasında yalılar, tekneler, araziler ve tatil bölgelerinde birçok villa, ev gibi varlığın bulunduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren düzenleme komisyonda kabul edildi
EMEKLİYE 24.000 TL | Bankaların kampanyaları hareketlendi! En çok promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, Akbank...
Türk Telekom
Oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı! Eylem Tok hakkındaki iade davasında yeni gelişme! Yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Tatil beldesindeki esnaftan adisyon isyanı: Günah keçisi olduk
Ünlü milyarder Güntekin Köksal’ın mirası paylaşılamıyor! 3 kardeş birbirine girdi
ÖDEMELERDE SIRA BAĞ-KUR’LUDA! 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaba yatacak! İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...
Irak’tan PKKya karşı adım: Resmi yazışmalarda yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor
Kanarya deplasmanda avantajı kaptı! FC Lugano 3-4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-GOLLER ÖZET
Joe Biden 6 gün sonra ilk kez görüntülendi! ABD’de gözler tarihi açıklamada: Bu işi bitireceğim
Trump suikastından sonra hedef tahtası olmuştu! Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti | ’’Onun yüzünden kurşun yedim’’
Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor
Son dakika: Hamas ve El Fetih anlaştı: İlk tebrik Türkiye’den! İmza atıldı ABD, İsrail ve BAE’nin gizli toplantısı ifşa oldu
SON DAKİKA