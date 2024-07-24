Ünlü milyarder Güntekin Köksal’ın mirası paylaşılamıyor! 3 kardeş birbirine girdi

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Eski Sovyetler Birliği'ne mümessillik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile giren ilk özel Türk şirketi ve Kuzey Irak'ta petrol çıkaran ilk Türk şirketi olan Pet Holding'in patronu Güntekin Köksal, 2022'de 91 yaşında vefat etti. 1974'ten itibaren 10 yıl Rusya, Almanya, Amerika ve Japonya'dan birçok firmanın temsilciliğini yapan Köksal, 1990'da kurduğu Pet-Oil şirketi Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Yemen ve Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulundu.

PET Holding Başkanı Güntekin Köksal LAKABI KIZIL MİLYARDERLER

Köksal, Sovyetler Birliği döneminden başlayarak o ülkeler coğrafyasında yaptığı çalışmalar nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılmaya başladı. SATIN ALDIĞI YALILAR ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kuzey Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın başka yerlerinde de petrol arayışlarını sürdüren Güntekin Köksal'ın bir dönem satın aldığı İstanbul Boğazı'ndaki yalılar çok konuşulmuştu.