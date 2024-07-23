Almadan önce mutlaka buna bakın: En lezzetli kavunu şıp diye seçme formülü!

Hemen hemen herkesin başına gelebilecek çürük ya da bozuk kavun almak, ne yazık ki hala mümkün. İşte bu yüzden, doğru kavun seçmenin püf noktalarını bilmek büyük önem taşıyor. Yumuşak kabuk, tatlı bir kavunun sinyali olabilir. Ancak tek başına yeterli değil. İşte en güzel kavunu seçmenin püf noktaları...
KAVUN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kavunun Kabuğu ve Rengi
- Renk: Kavunun rengi, olgunluğunu belirlemede önemli bir faktördür. Olgun kavunların kabuğu genellikle sarı veya turuncuya döner. 🍈 Yeşil kavunlar genellikle olgunlaşmamış olur.
- Desen: Özellikle Kırkağaç kavununda tırtıklı ve düzgün çizgiler, lezzetli bir kavunun göstergesidir. 🌟