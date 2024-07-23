Almadan önce mutlaka buna bakın: En lezzetli kavunu şıp diye seçme formülü!

Hemen hemen herkesin başına gelebilecek çürük ya da bozuk kavun almak, ne yazık ki hala mümkün. İşte bu yüzden, doğru kavun seçmenin püf noktalarını bilmek büyük önem taşıyor. Yumuşak kabuk, tatlı bir kavunun sinyali olabilir. Ancak tek başına yeterli değil. İşte en güzel kavunu seçmenin püf noktaları...