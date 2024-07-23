Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tahliye talebi reddedildi

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Şüphelilerle ilgili hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporunda açıklanan "Kara para aklama yok" şeklindeki tespit üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

YİNE DENEYECEK

Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi. Rapora göre dün bir karar vermesi gereken Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bu hafta nöbetçi olmadığı gerekçesiyle "Polatgiller'in tutukluluğuna itiraza" cevap vermedi. 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklunun bir süre daha hapiste kalacağı kesinleşti. Bunun üzerine avukatların hemen harekete geçeceği ve bu hafta nöbetçi olan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vereceği ve Dilan Polat ile diğer tutukluların tahliyelerini isteyeceği kaydedildi.