SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

MASAK, Polatgiller için “Kara para aklama yok” dedi. Dilan Polat, tahliyesini istedi. Ancak mahkeme, “Bu hafta biz nöbetçi değiliz” diyerek bu isteği reddetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tahliye talebi reddedildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Şüphelilerle ilgili hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporunda açıklanan "Kara para aklama yok" şeklindeki tespit üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

YİNE DENEYECEK
Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi. Rapora göre dün bir karar vermesi gereken Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bu hafta nöbetçi olmadığı gerekçesiyle "Polatgiller'in tutukluluğuna itiraza" cevap vermedi. 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklunun bir süre daha hapiste kalacağı kesinleşti. Bunun üzerine avukatların hemen harekete geçeceği ve bu hafta nöbetçi olan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vereceği ve Dilan Polat ile diğer tutukluların tahliyelerini isteyeceği kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Maaşlara enflasyon artışı! Fark var mı?
Türk Telekom
Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
TFF’den yeni kararlar! Süper Lig’deki yabancı oyuncu kuralı değişirken Milli Takım’dan sorumlu yönetici belli oldu
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama
Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz
Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin’den tepki
’Köpekperest’ provokasyonda FETÖ izi! Başrolde başıboş tetikçi Cevheri Güven: Mama lobisine taktik, küstah tehdit
Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
Biden adaylıktan çekildiğini hatırlamıyor! Trump’tan bomba çıkış: Kamala Harris detayı şoke etti
SON DAKİKA